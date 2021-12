Carolina vuole il posto di Charlene di Monaco. Alberto non sa più come nascondere le crisi famigliari

L’assenza prolungata della regnante sta preoccupando molto Alberto tanto che ha deciso di adottare una strategia per queste feste natalizie senza di lei.

La vicenda che sta colpendo la famiglia reale monegasca ha fatto il giro del mondo. Il ricovero di Charlene di Monaco è ormai una certezza e oggi si parla anche di un ricovero in Svizzera più lungo del previsto per assisterla in questo momento così difficile per lei.

L’infezione al naso e alla gola che l’ha colpita durante il suo soggiorno in Sudafrica è peggiorato dopo il suo ritorno a casa, aggravato anche dalla dipendenza all’uso di sonniferi che la ex nuotatrice è stata costretta a prendere per poter stare meglio e dormire.

I sudditi sono preoccupati per la sua assenza e non tutti vedono di buon occhio che Alberto si occupi in solitaria delle incombenze pubbliche legate al Natale. Aspetto che ha fatto riflettere il regnante che alla fine ha optato per la scelta più sensata in questo momento di così grande incertezza per tutti.

Alberto di Monaco ha adottato una strategia efficace: che dirà Charlene?

I primi a soffrire per la mancanza di Charlene sono i gemelli Jacques e Bella di Monaco che però sono stati affidati alle cure preziose delle sorelle di Alberto, Carolina e Stéphanie.

Queste ultime infatti oltre ad accudire amorevolmente i piccoli si stanno anche occupando di presenziare al suo posto alle maggiori occasioni pubbliche in vista delle celebrazioni natalizie.

Zia Stéphanie e i suoi figli Camille Gottlieb e Louis Ducruet sono stati accanto ai figli di Charlene anche durante l’accensione del grande albero del Principato di Monaco.

Le sorelle di Alberto, soprattutto Carolina da sempre antagonista della cognata, si stanno dimostrando delle valide alleate per la coppia regnante, tanto che voci insistenti vicine alla corte rivelano che le tre donne abbiano deposto l’ascia di guerra vista la situazione.

Forse questo momento nefasto può trasformarsi nell’occasione di un riavvicinamento fraterno per tutti in famiglia. Lo sperano in molti visto che da sempre era palpabile la gelosia reciproca tra le donne vicine ad Alberto.

