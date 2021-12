“Ma con quella puoi fare ciò che ti pare…”, Federica Masolin la rouche del vestito infiamma il pubblico: sensualità esplosiva – FOTO

La giornalista sportiva, Federica Masolin alimenta la passione e l’amore con una foto di altissimo profilo sui social: energica!

Non ci sono più aggettivi per descrivere l’encomiabile bellezza di Federica Masolin per gli amici la “Muso“. La passione per lo sport è tutto o quasi per lei; non a caso i fari del gossip in generale difficilmente tendono a punzecchiarla.

La showgirl sembra fin troppo impegnata nel suo autentico ruolo da conduttrice, la sua parlantina fluida e supersonica ha impressionato tutti. Ma come si è potuti arrivare a tutto questo, considerati i precedenti d’infanzia tra le barbie e le bambole?

Semplice! Il fiuto e la passione per lo sport in generale del padre sono stati elementi determinanti per far accrescere le ambizioni della figlia, in questo speciale ambito.

Alla fine ha convinto persino gli addetti dietro le quinte a puntare sulle sue prestazioni negli studi di Sky Sport. Vediamo nel dettaglio una delle sue ultime performance di fronte al tutto esaurito davanti a sè

Federica Masolin, il vestito a tema rende l’atmosfera incandescente: inimitabile

PER VEDERE LA FOTO DI FEDERICA MASOLIN, VAI SU SUCCESSIVO