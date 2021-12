Nuova avventura per Caterina Balivo: il 2021 per lei finisce con il botto. “Sarò contro il politically correct”

La conduttrice sui social ha dato una buona notizia ai follower che prestissimo la potranno vedere in un nuovo format molto accattivante.

L’assenza di Caterina Balivo dal piccolo schermo di fa sentire dopo il taglio netto che lei stessa aveva dato l’anno scorso con lo show “Vieni da me” su Rai 1.

La bella conduttrice però ha proseguito la sua carriera nel mondo dei podcast e con piccole partecipazioni in radio. Proprio quest’ultima strada sta diventando per lei una nuova opportunità per far sentire la sua voce finora tenuta troppo a freno.

È stata lei stessa a rivelare che prestissimo i suoi fan potranno vederla su Rai Radio 2 accanto al collega Saverio Raimondo. Sentiamo però le sue parole e capiamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Caterina Balivo entusiasta, non sta più nella pelle

“🚨 Attenzione! Da lunedì non prendete impegni per merenda perché c’è CATTIVISSIM* (con l’asterisco perché la cattiveria non ha generi!), nuovo programma on air su @rairadio2 e in visual su @raiplay_official dalle 16:00”.

La speaker esordisce così nel dare l’annuncio del nuovo format radio che la vedrà per la prima volta tessere le redini di un progetto in cui lei stessa è autrice.

“È contro il politically correct, per niente buonista come vorrebbe il clima delle feste, ma totalmente controcorrente. Altro che buoni propositi per il nuovo anno: noi ne faremo dei cattivi e agli ospiti chiederemo le loro #blacklist e le loro cattiverie subite e fatte 😌”.

La Balivo dà la notizia con un post Instagram proprio accanto a Saverio che indossa un paio di corna nere mentre lei un completo bianco ottico con top maniche a palloncino, minigonna cortissima e stivaletti a punta.

Il tutto incorniciati dallo studio che per restare a tema è stato addobbato di rosso: rosso Natale o rosso vendetta? Attendiamo di ascoltarla lunedì 27 dicembre, molti i fan che non aspettano altro.

