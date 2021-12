Ambra Angiolini stupisce il pubblico, a Drag Race Italia indossa un tubino nero e tacchi rosa fluo: i fans restano senza parole.

Ambra Angiolini non si ferma un attimo, e da quando si è separata da Massimiliano Allegri è sempre in giro. L’attrice e radiofonica non disdegna, ovviamente, le ospitate in televisione, dove finalmente i conduttori sembrano interessarsi anche ad altro a parte la rottura con l’allenatore della Juventus.

Ambra Angiolini in tubino e tacchi altissimi, 44 anni portati divinamente

Ambra è sempre stata un personaggio molto quieto e riservato, per cui la sua ultima ospitata in televisione ha lasciato il pubblico senza parole. L’attrice, infatti, parteciperà all’ultimo episodio di Drag Race Italia, uno show innovativo e divertente dedicato alle drag queens del nostro paese. “In fondo è questa libertà che mi ha formata, essere e sti***** di apparire! Grazie Drag Race per questo ritorno a casa” ha scritto la Angiolini su Instagram, pubblicando alcune sue fotografie in abito nero nello studio dedicato alle Drag.

La comparsa di Ambra tra le drag è sicuramente inaspettata, ma su Instagram l’attrice ha ringraziato il collega Tommaso Zorzi per la possibilità ricevuta. Zorzi, infatti, è uno dei protagonisti principali della serie queer! In studio Ambra indossa un abito nero molto semplice e dei tacchi fuxia mozzafiato, entrambi firmati Versace. I tacchi rosa altissimi e vellutati sono ormai iconici per Versace, che li ha regalati anche a Chiara Ferragni durante le sue ultime apparizioni in compagnia della Firma. Tra le due donne non c’è paragone, ma Ambra Angiolini con il tubino nero di Donatella sta d’incanto e i fans non hanno potuto fare a meno di notarlo e di complimentarsi con lei.

Sul fisico di Ambra, alto e snello, sta bene qualsiasi cosa. L’attrice è evidentemente conscia di questa cosa, e nonostante abbia ormai 44 anni sembra sempre una giovanissima modella. Non vediamo l’ora di vederla insieme alle nostre amate drag!