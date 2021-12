Rosalinda Cannavò, l’intervista ha lasciato il pubblico senza parole: sono emerse delle verità sconvolgenti su Rocco Siffredi

L’intervista di “Casa Chi” recentemente registrata da Rosalinda Cannavò non ha mancato di lasciare a bocca aperta i numerosi utenti sintonizzati con la pagina Instagram del settimanale. L’attrice e conduttrice, di volta in volta, ospita virtualmente una serie di personaggi che ruotano attorno all’universo del “Grande Fratello Vip”.

In occasione dell’ultimo appuntamento prima delle feste, Rosalinda ha avuto il privilegio di intervistare l’ex gieffino di cui tutti stanno parlando: Alex Belli. L’attore, che si è sottoposto senza reticenze alle domande dei giornalisti, si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato la fidanzata di Andrea Zenga senza parole.

Rosalinda Cannavò, l’intervista ha lasciato il pubblico senza parole: c’entra Rocco Siffredi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Regina Elisabetta, Natale in solitudine. Cosa sta succedendo a Sua Maestà?

L’ultima registrazione di “Casa Chi” ha svelato al pubblico dei lati di Alex Belli che nessuno conosceva. Rosalinda Cannavò ha lasciato parlare liberamente i giornalisti ospiti del suo talk, che non hanno mancato di fare delle osservazioni piuttosto pungenti sull’attore. In particolare, gli intervistatori hanno domandato ad Alex quali rapporti intenderà intrattenere con Soleil Stasi, nel momento in cui quest’ultima abbandonerà la casa più spiata d’Italia.

“Spero di averla qui nel mio studio. Abbiamo parlato di progetti lavorativi insieme, il mio campo è quello della moda“, ha chiarito Belli, per poi lasciarsi andare ad un’esternazione che ha lasciato a bocca aperta i giornalisti, così come la stessa Rosalinda. “Anche Rocco Siffredi è stato ospite nel mio studio per questioni lavorative“: queste le parole dell’attore, che hanno fatto calare il gelo durante l’intervista.

L’ex gieffino, notando l’imbarazzo degli interlocutori, ha poi specificato di aver conosciuto il pornoattore durante l’esperienza a “L’Isola dei Famosi”. All’epoca, Alex e Rocco erano riusciti ad entrare particolarmente in sintonia. “È una persona con cui puoi parlare di tutto” – ha proseguito l’intervistato – “Non solo di quegli argomenti lì…“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Uno spettacolo nello spettacolo” Roberta Morise, svestita così è da far perdere la testa – FOTO

Rosalinda, vinta dall’imbarazzo, ha lasciato che fossero i suoi ospiti a sviare l’argomento. Come c’era da aspettarsi, anche a “Casa Chi” Alex Belli non ha mancato di creare scompiglio.