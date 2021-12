“Uno spettacolo nello spettacolo” Roberta Morise, svestita così è da far perdere la testa: FOTO da guardare con cautela

Roberta Morise, lo stile minimal manda su di giri il web. E’ lei la protagonista assoluta sul web.

Dagli esordi su Rai Uno a “L’Eredità” – il preserale condotto da Flavio Insinna – ad oggi Roberta Morise continua a sorprendere il web con scatti che sfoggiano una fisicità incantevole ed un’espressione che fa numerose vittime. Il fascino di Roberta in molti l’hanno percepito quando ancora in veste di “Professoressa” al noto show, coi suoi capelli ricci ed un sorriso smagliante, si era distinta dalle sue colleghe.

Nel tempo però Roberta ha avuto l’occasione di farsi apprezzare anche per le doti canore, esibendosi nei programmi Rai nei quali ha partecipato. Adesso la possiamo ammirare anche sui social dove spesso collabora con numerosi brand. Con i suoi 100 mila followers foto dopo foto viene ringraziata da chi la sostiene per la bella visione.

Roberta Morise, svestita così è un sogno: da guardare con cura!

Questa foto appartiene ad uno shooting a cui ha preso parte qualche giorno fa: uno stile minimal composto solo da un soprabito, un body nero, collant e che ha riscosso un incredibile successo, basta guardare il post precedente. Quindi Roberta delizia ancora i fans con una foto con la stessa mise ma che la riprende stavolta a mezzobusto.

Lei appare sorridente e incantevole come sempre, i capelli con onde morbide ed un viso poco truccato che asseconda l’incarnato della conduttrice. Il risultato lascia senza fiato ed è intrigante al punto giusto; le gambe scoperte così, senza gonna né pantaloni manda in fibrillazione il web.

Uno stato d’animo che si percepisce anche dai commenti che riceve la bella Morise: “Meravigliosamente e Sempre Splendida Cara @robertamorise 👏🏻🌟🔝🥰🌹🤩🔝✨👏🏻 …poi hai un Talento nella voce che è Super Speciale 👏🏻🔝🎤🔝👏🏻❗”.

Gli utenti apprezzano Roberta anche per il suo talento canoro, oltre che per la tipica bellezza mediterranea che la stessa incarna. Seppure non manchino i riferimenti meramente estetici, Roberta ha tante carte nel suo mazzo, una donna che riesce a farsi apprezzare per tante qualità.

