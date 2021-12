Incantevole Miriam Leone nei panni di Eva Kant sul set di Diabolik: è grazie a lei che stanno tornando in voga i dettagli Anni ’60. E noi accogliamo con magnetico entusiasmo queste novità in fatto di fashion.

Un guardaroba pensato appositamente per la bellissima attrice Miriam Leone che ha dovuto vestire i panni di un personaggio fumettistico, Eva Kant. Incantevole ed ammagliante eleganza è stato il risultato finale della produzione realizzata ad hoc da Ginevra de Carolis e Martina Franci.

Il guardaroba Anni 60 realizzato per il cast del film è a dir poco permeato di charm e fascino. Innegabile che ha fatto rinascere in noi appassionati di moda la voglia di vestire secondo lo stile e le tendenze del decennio in questione.

Era il 1962 quando Diabolik, il genio del male dotato di sofisticata e magnetica intelligenza, nasce dalla fantasia e dalla penna di due sorelle, Angela e Luciana Giussani. Si inizia a delineare il profilo di una nuova ed intricata immagine del ladro come protagonista narrativo. Una persona contornata di un’aria pressoché negativa assume ora dei tratti attraenti: in Diabolik si dota di bellezza, fascino, intelligenza, passione e amore per il lusso.

E si sa, dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna: accanto a lui c’è Eva Kant, incantevole e sublime donna dalla bellezza quasi divina e dotata di un intelletto fuori dal comune. Oggi la vediamo sul grande schermo interpretata da @mirimeo.

Insieme a Luca Marinelli, Miriam Leone è protagonista dell’adattamento cinematografico dei Manetti Bros. Rappresenta con maestria il personaggio della ladra e ne indossa le vesti stile Anni ’60 con invidiabile eleganza. Lasciamoci incantare insieme dalla sua innata classe.

Bellezza mozzafiato, Miriam Leone nei panni di “Eva Kant” sul set di Diabolik da il via alle nuove nostalgiche tendenze stile Anni ’60

Il lavoro delle costumiste Ginevra De Carolis e Martina Franci, ridonano vita ad una Eva Anni ’60 creando un guardaroba che rispecchia a pieno l’allure del personaggio.

Ingredienti fondamentali per il risultato di una perfetta Eva Kant sono sofisticata e delicata classe, un lusso classico sui toni del bianco e nero per non perdere di vista che si parla della protagonista di un fumetto, tute total black per i suoi momenti d’azione. Non mancano certo anche preziosi abiti in seta, cappelli fedora, spille, camicie oversize e i maestosi e principeschi gioielli Bulgari.

Che dire, Miriam è stata impeccabile nel ricoprire questo ruolo. Ha partecipato attivamente alla selezione dei capi che contraddistinguevano il suo personaggio: ha ricercato fin dal primo istante un’identificazione totale con Eva Kant. Ha riportato anche sul tappeto rosso outfit a tema, presentandosi con la chioma bionda, il make-up affusolato e il vestiario vintage scelto tra le collezioni di Chanel, Fendi e Armani.