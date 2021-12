Quanto può essere longeva la vita di un Pappagallo? A rispondere al “mordente” quesito interviene il parere degli esperti, con l’aggiunta di altri suggerimenti.

Inserito nel quadro generale degli Psittaciformes, dal termine coniato a metà ottocento dallo zoologo di origini germaniche Johann Georg Wagler, l’ordine di uccelli iscritti più comunemente sotto il nome al singolare di Pappagallo ha acquisito con il passare dei secoli, distinguendosi tra gli altri volatili, uno dei primati per longevità della vita.

Una delle caratteristiche che apporta loro tale vitale beneficio è di certo, secondo il parere degli studiosi, quello di contare un numero di gran lunga minore di predatori alle loro spalle. Quanto la loro capacità, in caso di pericolo, di fuggire via ad incredibile velocità. Eppure, qualora tenuti sotto osservazione dall’occhio umano, bisognerà considerare un’altra serie di aspetti che potrebbero agire in favore o meno della loro qualità della vita.

Pappagallo: quanto dura la sua vita, come favorirne la durata e altri utili consigli

Innanzitutto sarà opportuno diversificare la ricerca a seconda delle specie di riferimento, e della loro intrinseca longevità. Esistendo in natura oltre le 350 specie, e firmando il loro più persistente attaccamento alla vita in alcuni casi ad una soglia di ben 80 anni, i pappagalli hanno un’esistenza che oscilla nel maggior numero di casi da un minimo di 5 anni, nel caso specifico dei Pappagallini Ondulati. Sino a giungere ad un massimo di 60 anni d’età, ad esempio per quel che riguarda il Pappagallo Cenerino.

Una vita in cattività, però, potrebbe ribassare drasticamente le aspettative finora elencate. A causa di un mancato apporto di cibo, acqua e di un salubre ambiente in cui stabilirsi.

Infine, il vero segreto di una pressoché eterna gioventù, in tale specie, è adeguatamente documentata e giustificata da una produzione meno insistente nel loro organismo di particolari entità molecolari. Quest’ultime, celebri per la loro reattività, sono meglio conosciute con la definizione di radicali liberi.

Il tal maniera il processo d’invecchiamento cellulare degli esemplari è destinato ad essere nettamente più lento, assicurando ai pappagalli un’esistenza assai fuori dal comune.

