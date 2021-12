Pippo Baudo, l’annuncio inaspettato: un giorno indimenticabile – FOTO

Mentre Katia Ricciarelli è all’interno della casa del “Grande fratello vip”, sul web spunta una foto del suo ex marito di qualche Natale fa: com’era Pippo Baudo

Pippo Baudo è uno dei personaggi storici della televisione italiana che con la sua eleganza, classe e talento si è fatto strada ed ha ottenuto grandi risultati. Da paroliere a conduttore radiofonico fino a diventare uno dei presentatori d’eccellenza.

E’ stato al timone del “Festival di Sanremo” per molto tempo, lasciando ai posteri un esempio unico e ineguagliabile. E’ stato sposato diciotto anni con Katia Ricciarelli, formando una delle coppie più belle dello spettacolo.

Pippo Baudo, il giorno che cambiò la sua vita – FOTO

In occasione delle feste, il Corriere della Sera ha pubblicato una foto che vede protagonista Pippo Baudo. Era il 23 dicembre 1985 e il conduttore aveva da poco compiuto cinquant’anni e si apprestava a fare un annuncio importante.

Oltre a brindare e ad augurare buone feste al pubblico che lo seguiva con il programma “Fantastico“, il conduttore all’epoca diede una notizia strepitosa: si sarebbe sposato con Katia Ricciarelli nel 1986.

Come riporta il Corriere della Sera: “I due si erano conosciuti solo cinque mesi prima e, secondo le cronache del tempo, si era trattato di un vero e proprio colpo di fulmine”.

Oggi i due sono amici e tra loro è rimasto un rapporto di affetto e stima. Katia Ricciarelli è una delle concorrenti del “Grande fratello vip” e più volte ha parlato del suo ex marito. Alfonso Signorini qualche settimana fa ha accennato ad una possibile sorpresa da parte del conduttore per la cantante.

Il pubblico non sta più nella pelle e vorrebbe rivedere i due ex sposi riuniti almeno per un momento, il conduttore riuscirà a realizzare questo sogno? Non ci resta che attendere altri dettagli.