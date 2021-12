Rihanna non si smentisce mai e da vera star stupisce i fan con un look pazzesco: ecco cosa ha sfoggiato in vista delle feste

E’ una delle cantanti più popolari degli Stati Uniti, direttamente da Saint Michael si è fatta conoscere attraverso la sua musica e la sua sensualità che non sono passate inosservate. Lei è Rihanna ed è una star a trecentosessanta gradi: attrice, modella, imprenditrice.

Di una bellezza fuori dal comune, la sua classe e il suo modo di fare l’hanno resa unica e nessuno può fare a meno di seguirla sul web dove non perde occasione di mostrare le sue doti.

Rihanna, look pazzesco e unico: lato A in primo piano – VIDEO

PER SCOPRIRLO VAI SU SUCCESSIVO