Serie A, Top e flop della 19^ giornata di campionato

Si è chiuso con il turno infrasettimanale il girone d’andata del campionato di Serie A: i giocatori top e flop al Fantacalcio nella 19^ giornata.

Il quarto turno infrasettimanale della stagione ha chiuso il girone d’andata del campionato di Serie A che adesso si prende una pausa sino all’Epifania. In pausa, dunque, anche il Fantacalcio che riprenderà in contemporanea con la Serie A a gennaio.

Fantacalcio, top e flop 19^ giornata Serie A: super Kessiè, bocciato Juan Jesus

I posticipi Empoli-Milan e Napoli-Spezia, che hanno visto le vittori in trasferta dei rossoneri e del club ligure hanno definitivamente mandato in archivio la 19^giornata di Serie A ed il turno di Fantacalcio.

All’appello manca Udinese-Salernitana, gara in programma martedì alle 18:30, ma che non è andata in scena considerato che l’Asl campana ha bloccato la partenza dei campani per Udine per via di alcuni casi covid. Nelle altre gare, alcuni giocatori si sono messi in luce, mentre altri hanno deluso le aspettative. Di seguito, la lista dei giocatori top e flop della giornata.

TOP

Franck Kessiè (Milan): protagonista dell’ultima giornata del girone di andata il centrocampista rossonero che contro l’Empoli ha realizzato una doppietta. Kessiè si è iscritto nel tabellino dei marcatori prima un destro dal limite dell’area, dopo la sponda di Giroud che ha aperto le danze, poi un sinistro da posizione defilata per il momentaneo 1-2. Un “+6” per il quale hanno gioito i fantallenatori che lo avevano in rosa.

Federico Bernardeschi (Juventus): ottima prova nella vittoria contro il Cagliari del centrocampista italiano. Una prestazione coronata dal gol del definitivo 2-0 con un sinistro di precisione che si è insaccato all’angolino non lasciando scampo al portiere avversario. Gol e voto in pagella da urlo per Bernardeschi che entra per la prima volta tra i top del turno.

Aaron Hickey (Bologna): nello 0-3 rifilato al Sassuolo dal Bologna, il migliore in campo è il difensore scozzese. Dopo il vantaggio siglato da Orsolini, Hickey ha raddoppiato con un missile scagliato da fuori area che si è infilato all’incrocio dei pali. Per il difensore si tratta della quarta rete in campionato.

Alexis Saelemaekers (Sassuolo): una gara sopra le righe per l’esterno del Milan nella vittoria contro l’Empoli che gli ha garantito un voto in pagella molto alto. Il voto al Fantacalcio si alza anche in virtù dell’assist fornito a Kessiè per la rete del momentaneo 1-2.

Denzel Dumfries (Udinese): match winner della sfida contro il Torino è Dumfries. L’esterno olandese con un piazzato da dentro l’area di rigore, su assist di Dzeko, ha realizzato il terzo gol della stagione regalando ì i tre punti ai nerazzurri.

FLOP

Juan Jesus (Napoli): nella sfida contro lo Spezia, un suo errore costa carissimo al Napoli. Al 37’ su un calcio di punizione dalla distanza messo in mezzo da Bastoni, il brasiliano svetta e colpisce di testa battendo involontariamente il proprio portiere. Un’autorete che ha regalato il successo alla squadra di Thiago Motta ed ha penalizzato i fantallenatori che lo avevano schierato come titolare.

Tanner Tessmann (Venezia): dura solo 23 minuti la gara del centrocampista statunitense contro la Lazio. Al 67’ Zanetti decide di mandarlo in campo richiamando in panchina Crnigoj, ma al 90’, sul punteggio di 1-2 in favore dei biancocelesti, l’arbitro lo spedisce negli spogliatoi per una brutta entrata da dietro su Luis Alberto.

Guglielmo Vicario (Empoli): voto bassissimo per il portiere dell’Empoli in questo turno di Fantacalcio. Ad influire non solo le disattenzioni, soprattutto sul secondo gol di Kessiè, ma anche i malus per le quattro reti subite.

Dalbert (Cagliari): l’esterno difensivo della squadra di Mazzarri non ha per nulla brillato all’Allianz Stadium contro la Juventus. Una performance no che gli è costata l’insufficienza in pagella al Fantacalcio su cui pesa anche l’ammonizione rimediata. Un cartellino giallo pesante anche per il tecnico che non potrà schierarlo in campo alla prossima giornata, considerando che Dalbert era diffidato.

Bartosz Bersezynski (Sampdoria): ammonizione ed insufficienza in pagella anche per il terzino della Sampdoria nel pareggio in trasferta contro la Roma. Bersezynski ha faticato molto sulla corsia e non è mai riuscito a contenere le sortite avversarie.

L’appuntamento con il campionato è per l’Epifania, quando le e squadre torneranno in campo, dopo la pausa natalizia, per la 20^ giornata.

