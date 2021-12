Reagisce ad una rapina a mano armata: ucciso titolare di una pescheria

Nella serata di ieri, il titolare di una pescheria di Boscoreale (Napoli) è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco dopo aver reagito ad una rapina a mano armata. Sul caso indagano i carabinieri.

Choc a Boscoreale, in provincia di Napoli, dove ieri sera un uomo di 41 anni è stato ucciso durante una rapina alla pescheria di cui era titolare. Alcuni malviventi erano entrati nell’esercizio commerciale armati per mettere a segno un colpo e subito dopo si sono allontanati, ma il 41enne ha reagito e li ha inseguiti. Uno dei rapinatori, a quel punto, ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco centrando l’uomo. Trasportato in ospedale, il 41enne è deceduto per via delle gravi ferite riportate.

Antonio Morione, 41enne titolare di una pescheria di Boscoreale, comune in provincia di Napoli, è stato assassinato nella serata di ieri, giovedì 23 dicembre.

Il 41enne, secondo quanto ricostruito sino ad ora dagli inquirenti, come riporta la redazione di Leggo, avrebbe reagito ad una rapina a mano armata che alcuni malviventi avevano messo a segno nella sua pescheria, sita in Via Giovanni della Rocca, inseguendoli durante la fuga. Uno dei rapinatori, però, ha aperto il fuoco esplodendo quattro colpi, uno dei quali ha raggiunto al volto la vittima.

Sul posto si sono precipitati, dopo le segnalazioni, gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso Morione e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate. Purtroppo, i medici del nosocomio non hanno potuto salvargli la vita: il 41enne è morto poco dopo il ricovero.

Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata che hanno avviato le indagini per ricostruire il delitto ed individuare i rapinatori, di cui si sono perse le tracce. I militari dell’Arma, scrivono i colleghi della redazione di Leggo, hanno rinvenuto quattro bossoli calibro 9×21 sull’asfalto.