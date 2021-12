Elisa Visari su Instagram fa il pieno di like: prima il suo bellissimo primo piano e poi la foto di coppia. È la magia del Natale

È giovanissima, talentuosa, bella come il sole e per lei si prospetta un futuro radioso nel mondo dello spettacolo o meglio ancora del cinema. Per molti è l’erede di Ornella Muti anche se lei si ispira molto ad Angelina Jolie. Parliamo di Elisa Visari, la compagna da oltre un anno del noto Andrea Damante, il disc jockey ed ex tronista di “Uomini e Donne” che è stato a lungo al fianco di Giulia de Lellis.

Con Elisa però Damante sembra aver trovato la sua serenità. L’ex modella è stata scelta da Gabriele Muccino per il suo “A casa tutti bene” e proprio del celebre regista a Vanity Fair, Elisa ha detto che lo considera come un padre e che con lui si sente spesso.

La sua ambizione più grande? Interpretare dei ruoli con un pizzico di follia, ruoli come quelli della Jolie, tipo Lara Croft. Ci riuscirà? Staremo a vedere.

Elisa Visari, raggiante per le feste: le FOTO

