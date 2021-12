Antonino Cannavacciuolo il noto Chef, diventato famoso anche grazie a “MasterChef”, ha reso nota la sua proposta per il Natale 2021, piatti unici e raffinati, ma quanto costano?

Lo Chef Antonino Cannavacciuolo per la cena della Viglia di Natale e per il pranzo di Natale, ha pensato pensato di stupire i commensali. Un menù studiato nei minimi particolari dai sapori unici e ricercati, piatti diversi da quelli della tradizione che daranno una nuova verve a Villa Crespi, il locale che gestisce insieme a sua moglie.

Sarà di certo un’occasione unica ed irripetibile, non capita tutti i giorni di mangiare a Villa Crespi, soprattutto in alcuni periodi particolari dell’anno. In questi momenti anche la cucina stellata si eleva al massimo della perfezione, ma la domanda sorge spontanea, a che prezzo?

Quanto costa mangiare a Villa Crespi, cuore pulsante di Antonino Cannavacciuolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Cannavacciuolo (@antoninochef)

Diversamente di quanto si possa pensare, Villa Crespi è accessibile un po’ tutti, naturalmente non parliamo di cifre irrisorie ma nemmeno astronomiche. Mangiare da Antonino sarà un’esperienza culinaria unica nel suo genere, un regalo per il palato ma anche per gli occhi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Charlene di Monaco. La richiesta inaspettata fatta a Carolina spezza il cuore

Il locale di Chef Cannavacciuolo ha conquistato 2 stelle Michelin, il menù per le feste è molto diverso rispetto alla classica proposta che si trova tutto l’anno. Per questa occasione a testa si spenderà 200 euro, sul sito ufficiale dedicato alla Villa è possibile consultare le varie proposte culinarie ed avere una visione completa anche dei prezzi e delle possibili variazioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Avete mai visto la moglie di Alessandro Gassmann? È stato un colpo di fulmine – FOTO

Per il 24 ed il 25 dicembre è già tutto esaurito ma la proposta del 31 dicembre e 1 gennaio è altrettanto allettante, è possibile prenotare online o contattare direttamente la Villa telefonicamente. La villa si trova a Orta San Giulio (Piemonte), è un ambiente molto caratteristico che offre una buona proposta turistico-ambientale.

I piatti (durante l’anno) a Villa Crespi partono da 45 euro per gli antipasti mentre i primi piatti da 50 euro. In Villa è possibile assaggiare diversi menù degustazione proposti in base alla stagionalità dei prodotti.