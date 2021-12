Esplosione in un garage: morto ragazzo di 27 anni, grave l’amico

Un ragazzo di 27 anni è morto e l’amico è rimasto gravemente ferito in un’esplosione verificatasi all’interno di un garage a Fossoli, frazione di Carpi (Modena).

Tragedia nella serata di ieri a Fossoli, frazione di Carpi (Modena). Un ragazzo di 27 anni è morto ed un suo amico è rimasto gravemente ferito in un’esplosione, verificatasi in seguito ad un incendio all’interno di un garage, dove i due sembra stessero riparando un’auto. Intervenuti i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118: per il 27enne non c’è stato nulla da fare, mentre l’amico è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato in condizioni gravi.

Nella serata di ieri, giovedì 23 dicembre, a Fossoli, frazione del comune di Carpi, in provincia di Modena, un’esplosione all’interno di un garage è costata la vita ad un ragazzo.

La vittima è Giovanni Bozzolo, 27enne originario di Tropea (Vibo Valentia) che si era trasferito a Carpi, dove insegnava matematica. Stando a quanto riporta la redazione di Fanpage, Bozzolo si trovava, insieme ad un suo amico, in un garage, sito in via Mar Tirreno, per cercare di riparare un’auto. Improvvisamente una scintilla avrebbe incendiato una tanica di benzina, le fiamme poi avrebbero originato una forte deflagrazione.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, diverse squadre dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno domato le fiamme ed hanno estratto dal garage il 27enne e l’amico, di cui non si conoscono le generalità. Per Giovanni non c’è stato da fare: i medici hanno constatato il decesso sul posto, l’amico è stato, invece, elitrasportato presso l’ospedale Bufalini di Cesena, dove ora è ricoverato in gravi condizioni.

Ora della ricostruzione di quanto accaduto si stanno occupando i carabinieri che, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, hanno svolto gli accertamenti del caso.



Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore, dopo la tragedia. Anche il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, su Facebook ha espresso il proprio cordoglio ai familiari del giovane docente.