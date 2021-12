“Una poltrona per due”, come sono cambiati i protagonisti dopo 38 anni

Si tratta di un classico intramontabile delle feste natalizie e ogni volta sono sempre milioni i telespettatori che attendono la messa in onda del film.

Era il 1983 quando per la prima volta è stato passato in tv il film “Una poltrona per due”, film diretto da John Landis dove protagonisti assoluti sono Dan Aykroyd ed Eddie Murphy.

La trama è molto semplice ma proprio per questo intrigante e adatta al clima natalizio in cui è ambientate e in viene sempre riproposta: Dan Aykroyd è Louis Winthorpe III, ricco magnate di Filadelfia, la cui vita si divide unicamente tra il lavoro, lo svago con gli amici e la fidanzata Penelope.

Al contrario, il suo antagonista è Eddie Murphy, nel film Billy Ray Valentine, senzatetto che fa credere a tutti di essere un veterano del Vietnam.

La vigilia di Natale di scontrano per strada ed iniziano a discutere animatamente su cosa spinga una persona alla corruzione oppure al successo personale (lavorativo e sentimentale). Decidono quindi di scambiarsi i ruoli per un po’ per “testare” chi dei due effettivamente avesse ragione.

Che fine hanno fatto i due protagonisti del film?

Ieri sera come di consueto è stato trasmesso il film, sono però molti i telespettatori che si chiedono che fine abbiano fatto oggi gli attori protagonisti della pellicola.

In seguito al successo ottenuto con “Una poltrona per due”, Dan Aykord è diventato il volto di “Ghostbusters – Acchiappafantasmi” e di “A spasso con Daisy”. Poi ha interpretato piccole comparse in “Pearl Harbor”, nella commedia “50 volte il primo bacio”, “Vi dichiaro marito e…marito”, per non dimenticare il cammeo nella serie tv “La vita secondo Jim”. L’ultimo film dello sceneggiatore e musicista nel 2021 “Ghostbusters-Legacy”, il sequel del primo film.

Eddie Murphy non ha bisogno di grandi presentazioni: dopo questo film è presente in “Beverly Hills Cop”, “Il principe cerca moglie”, “Il professore Matto” fino al “Dottor Dolittle”.

Per qualche tempo poi sparisce dal piccolo schermo per concentrarsi nel doppiaggio a lui tanto caro interpretando le voci di Ciuchino nei film di “Shrek” e quella del dragone Mushu in “Mulan”.

A marzo 2021 lo abbiamo finalmente rivisto nei panni di Akeem nel sequel de “Il principe cerca moglie”, su Amazon Prime Video. Forse non tutti lo sanno ma Eddie ha 10 figli avuti da ben 4 donne diverse (Mel B, Nicole Mitchell, Tracey Edmonds e Paige Butcher).