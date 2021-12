5 Ricette per bevande natalizie alcoliche e per gli astemi

A Natale i dolci sono importanti, ma non bisogna sottovalutare una buona bevanda che li accompagni, che sia alcolica o non

Le bevande sono fondamentali, specialmente in un giorno come Natale dove il mangiare è tanto e la sete aumenta. Inoltre viste le temperature rigide, una buona bevanda che scaldi fa sempre piacere. Per chi ama l’alcol ci sono delle bevande calde molto buone, mentre per chi è astemio ci sono soft drink natalizi davvero gustosi.

Bevande natalizie alcoliche e non

Sicuramente tra i drink invernali caldi più noti, c’è il vin brulé. Di solito si trova spesso nelle località montanare dove fa freddo per davvero. Non è difficile da preparare a casa. Basta infatti riscaldare il vino rosso in un pentolino insieme a una arancia, limone, mela, noce moscata grattugiata, chiodi di garofano, cannella e anche zucchero.

Anche il punch è una valida alternativa. Viene preparato con del succo di arancia riscaldato con la cannella, i chiodi di garofano e il rum. Passiamo alle bevande non alcoliche. Abbiamo poi il Bicerin che nasce in Piemonte ed è una bevanda fatta apposta per i momenti di spensieratezza. Si preparare facendo il caffè e sciogliendo del cioccolato fondente in un pentolino.

Poi si preparare la crema al latte e si mischia con il cioccolato. Si versa poi in un bicchierino metà crema al cioccolato e metà caffè. Un’ottima bevanda non alcolica. Anche il Chai Latte, originario dell’India è molto buono. Racchiude sapori dolci e speziati davvero gustosi. Bisogna mettere in infusione una bustina di tè e intanto scaldare del latte aggiungendo un cucchiaio di sciroppo d’acero e unendo infine il chai tea.

Per chi ama invece l’alcol, ecco un cocktail elegante per Natale. La Stella di Natale, per prepararla basta versare un flute di Vermouth bianco, liquore al limone e spumante brut. Chiaramente poi non può mancare la cioccolato calda con panna, una bevanda che piace sia a chi ama l’alcol che a chi è astemio.

E questa da preparare è semplicissima, basta avere una bustina di cacao preparato e scioglierlo nel latte in un pentolino per qualche minuto. Per la panna bisogna acquistare la scatola di panna fresca da montare e metterla in frigo. Quando è bella fredda si versa in una ciotola e si monta con la frusta elettrica.