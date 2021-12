Emanuele Filiberto di Savoia: il clamoroso retroscena sul suo matrimonio

Emanuele Filiberto ha svelato un clamoroso retroscena nel corso di una intervista da Maurizio Costanzo: di cosa si tratta? Della splendida moglie Clotilde

Emanuele Filiberto di Savoia è considerato oramai da molti anni “il principe moderno”. Infatti è diventato noto agli occhi degli italiani per la sua partecipazione al Festival di Sanremo e per i numerosi ruoli che ha ricoperto dei programmi televisivi. Di solito i reali tendono a tenersi lontani da questo mondo, ma lui è riuscito ad unire la sua realtà a quella dell’epoca moderna, conquistando sempre più persone con la sua storia familiare.

Ospite di Maurizio Costanzo, un po’ di tempo fa però ha rivelato un retroscena sul suo matrimonio.

Emanuele Filiberto di Savoia: clamoroso retroscena rivelato a Maurizio Costanzo sul suo matrimonio

Oltre ad essere un personaggio televisivo, Emanuele Filiberto è stato considerato un vero e proprio scapolo d’oro per molto tempo. Con i suoi occhi chiari e i capelli biondi, da giovane era visto come un vero e proprio principe azzurro. Ha vissuto gli anni della sua giovinezza passando da una donna all’altro, fino a che nel 2003 non si è innamorato di Clotilde Courau, conosciuta grazie ad Alberto di Monaco.

Parlando del loro matrimonio durante l’intervista con Maurizio Costanzo, ha fatto capire qualcosa che ha spiazzato tutti. “Potrei aver tradito mia moglie, chi non lo ha fatto? Se mi ha dato delle sberle, me le sono meritate”. Una rivelazione inaspettata, ma che sicuramente non lo sarà stata per sua moglie, che di certo non lo ha scoperto guardando una intervista di suo marito in televisione.

Ad oggi Emanuele Filiberto e Clotilde sono sereni, apparentemente innamorati e vivono ancora insieme nella loro residenza, circondata dai loro meravigliosi bambini.