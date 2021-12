Giulia Stabile e Sangiovanni pronti al grande passo: novità in arrivo per la coppia di “Amici 20”

I due finalisti della scorsa edizione del talent di Canale 5 forse per il prossimo anno compiranno il gesto che in molti aspettavano.

Sono insieme da un anno ormai, un amore nato in sordina all’interno del programma di Maria De Filippi e continuato anche dopo la fine di “Amici 20”.

Per Giulia Stabile, romana doc, e Sangiovanni, vicentino trasferitosi per lavoro a Milano, neppure la lontananza che li separa ora è un ostacolo al proseguimento del loro rapporto che giorno dopo giorno è sempre più forte.

Sono abbastanza riservati sui social nel parlare della loro storia per evitare pettegolezzi inutili e dannosi per la loro immagine, cercano quindi sempre di dare ai fan notizie con il contagocce. Da qualche giorno però i due si stanno fecondo vedere insieme per le feste di Natale presso la famiglia di lui, ma le novità non sono finite.

Giulia e Sangiovanni pronti a tutto, il 2022 per loro è ricco di sorprese

Solo ieri rendevamo noto che la coppia si trova a casa di lui a Vicenza per trascorrere queste giornate di feste. I ragazzi si sono fatti riprendere mentre giocavano sul manto nevoso con le palle di neve e tante corse divertire a suon di risate e baci appassionati.

Una felicità che presto potrebbe portare anche a succulente novità per i due. Stando a quanto fatto trapelare dal settimanale Gente, sembra che poco prima di andare in Veneto, il cantante sia andato a Roma a trovare Giulia e la sua famiglia.

Apparentemente un viaggio di routine ma in realtà, proprio come rivelano le pagine della rivista, sembra che l’artista sia sceso per vedere una casa dove andare a vivere con Giulia dal prossimo anno.

La love story a distanza tra i due giovanissimi, 18 e 19 anni, potrebbe quindi giungere al capolinea. La convivenza infatti potrebbe permettere ad entrambi di viversi nel quotidiano e capire se sono fatti davvero l’uno per l’altra.

Sangiovanni lascerebbe Milano per aiutare invece Giulia al momento impegnata nello staff del corpo docenti di “Tu sì que vales” e “Amici” dove è stata voluta fortemente da Maria. In molti non aspettavano altro che questa bella notizia.