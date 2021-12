Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti festeggiano il Natale insieme: abbracciate sotto l’albero sono più belle che mai. Record di likes per mamma e figlia

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono senza ombra di dubbio due delle donne più amate del mondo del web e della televisione italiana da tantissimi anni. Più che mamma e figlia, sembrano sorelle: non a caso, Michelle ha avuto Aurora quando era molto giovane e le due sono cresciute insieme, tenendosi sempre per mano e non lasciandosi mai. Ad oggi Aurora ha 25 anni, è una donna adulta ma è legatissima alla sua famiglia, ed è proprio con mamma Michelle e con la nonna che ha trascorso la sera della vigilia di Natale.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti bellissime sotto l’albero: con loro, la terza donna che conquista tutti!

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE