Temperature fuori dalla norma per la bellissima Bianca Guaccero. L’inverno non la sfiora: a dimostrarlo? Il suo ultimo scatto in “vacanze roventi”.

“Dove sei Bianca Guaccero?” A rispondere con una ventata di piacevole Scirocco sarà, in maniera trionfante e nel corso di questa mattinata di fine anno, la stessa conduttrice di origini pugliesi. Il tutto grazie alla pubblicazione del suo ultimo scatto su Instagram. L’attrice e presentatrice, alla guida della trasmissione di “Detto Fatto“, classe 1981, aveva già regalato un buongiorno di fuoco ai suoi telespettatori nella puntata di ieri, 26 dicembre.

Sfoggiando un favoloso un mini abito in total red, in pieno spirito natalizio, ed accompagnando la sua mise en place ad una romantica performance canora in diretta, sulle note di “Perdere l’amore”, brano di Massimo Ranieri edito nel lontano ’96, ora Bianca ha finalmente deciso di concedersi un momento di relax. La conduttrice, sorvolando la penisola, si è recata a sud di quest’ultima con un exploit dalla “sensualità senza tempo“.

“Che caldo!” Bianca Guaccero un trionfo di sensualità: labbra al bacio e vacanze roventi

