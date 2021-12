Un nude per gli amanti del relax trasporta in maniera incandescente i fan di Chiara Rabbi su nuove vette del piacere. Da ora in poi sarà più “libera”.

A poco più di un anno dalla sua prima apparizione sul piccolo schermo, nel programma di “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi, una delle sue più salienti protagoniste ha finalmente deciso che strada intraprendere. Si tratta di un cammino a senso unico, scelto senza timore del futuro né alcuna vergogna di mostrarsi per quella che è realmente.

La corteggiatrice venticinquenne di origini romane, Chiara Rabbi, si dimostra attraverso il suo profilo Instagram come una delle più fedeli amanti dei viaggi e della buona cucina degli ultimi tempi. Ma, armandosi dei suoi magnetici occhi “Blu Celeste” e della sua statuaria silhouette, Chiara vorrà esibire quest’oggi una parte di sé finora lasciata, forse volontariamente, lontana dai riflettori. Scopriamo ora, grazie ad un “rovente” scatto di cosa si tratta. E, soprattutto, il motivo di questa sua scelta.

“Divento me stessa” Chiara Rabbi dopo “Uomini e Donne” le FOTO nella vasca, il relax è bollente

