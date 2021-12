Elenoire Casalegno ha infiammato anche il 26 dicembre pubblicando su Instagram una fotografia illegale: alza la maglia e fa sognare tutti.

Tra i volti più noti e apprezzati della nostra televisione, c’è sicuramente Elenoire Casalegno. Bella e sensuale, conquistò anche le prime pagine del Gossip per la sua relazione dal 1993 al 1997 con Vittorio Sgarbi. I due, nel corso degli anni, si sono punzecchiati attraverso interviste. “Si è coperta di tatuaggi e io ho aperto una polemica con lei che era una bellezza pura!”, disse nel corso di una puntata di ‘A raccontare comincia tu’ dell’amatissima Raffaella Carrà.

La Casalegno è alla conquista dei social network: le sue fotografie esplosive mandano sempre un subbuglio il web. Questa sera, la conduttrice ha mandato in tilt Instagram presentandosi online in calze a rete. Come se non bastasse, Elenoire provoca i followers alzando la sua maglia in maniera piccante.

Elenoire Casalegno si presenta in calze a rete: alza la maglia e fa sognare il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Elenoire ha pubblicato un nuovo scatto, mandando in visibilio il suo bacino d’utenza. La 45enne indossa calze a rete che fanno sussultare gli ammiratori. Come se non bastasse, la conduttrice alza in modo quasi non legale la sua magliettina, facendo volare a grande velocità le fantasie dei seguaci.

“Oggi ballo da sola…”: la nativa di Savona ha svelato a tutti un dettaglio di questa giornata di festa. “P.S. auguri a tutti coloro che sono stati battezzati con il nome Stefano”, ha aggiunto inoltre la classe 1976. Boom di commenti per il contenuto esplosivo: i complimenti per lei si sprecano e tutti, chi più chi meno, stanno elogiando la bella ligure.

Secondo alcune indiscrezioni, Sonia Bruganelli non sarà presente in una puntata del ‘Grande Fratello Vip’: si vocifera che a sostituire la moglie di Paolo Bonolis sarà una tra Laura Freddi ed Elenoire Casalegno.