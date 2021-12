“Quanto siete belli”, Emma Marrone, dopo le difficoltà arriva il vero amore. La FOTO emoziona i fan

Emma Marrone, la foto che ha emozionato i numerosi fan della cantante: “Quanto siete belli”. Il suo Natale è un trionfo d’amore!

Dopo mesi in cui gli impegni televisivi sembravano non avere fine, Emma Marrone si è finalmente ricongiunta con la propria famiglia. La cantante, come annunciato qualche giorno fa, ha raggiunto la Puglia per trascorrere le festività accanto ai suoi genitori, che l’aspettavano a braccia aperte. L’artista, originaria di Aradeo (Lecce), mancava dalla propria città ormai da parecchio tempo.

Negli scorsi giorni, Emma, complici alcuni imprevisti che le hanno procurato non pochi problemi, ha avuto il suo bel da fare. Tuttavia, proprio nella giornata di ieri, la Marrone ha reso partecipi i fan di un momento a dir poco memorabile: la foto è un trionfo d’amore.

Emma Marrone, dopo le difficoltà arriva il vero amore. La FOTO emoziona i fan

