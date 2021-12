Elisabetta Gregoraci, la FOTO che fa scoppiare di gioia i fan: “Auguri da noi tre”. Lo hanno fatto davvero

Elisabetta Gregoraci, lo scatto che ha fatto scoppiare di gioia i fan: “Auguri da noi tre”. È incredibile quello che è accaduto…

Il Natale 2021, per la meravigliosa Elisabetta Gregoraci, si rivelerà senza dubbio indimenticabile e ricco di momenti entusiasmanti. I festeggiamenti della modella, in realtà, sono iniziati già la settimana scorsa, di domenica, con un mega pranzo in famiglia a cui hanno presenziato tutte le persone più care alla showgirl.

Dalla sorella Marzia all’ex marito Flavio Briatore, gli affetti di Elisabetta si sono radunati attorno a lei e al piccolo Nathan per trascorrere insieme dei momenti indimenticabili. I followers hanno capito solo a distanza di giorni il significato di quel pranzo in famiglia. A quanto sembra, Elisabetta, Flavio e Nathan avrebbero deciso di passare le feste da soli, lontani da tutto e da tutti.

Elisabetta Gregoraci, la FOTO che fa scoppiare di gioia i fan: “Auguri da noi tre”

