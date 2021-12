La showgirl svizzera ha parlato dell’amore più grande della sua vita e di tutto ciò che ha provato per l’uomo che poi sarebbe diventato suo marito…

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno vissuto in un’intensa storia d’amore che li condusse al matrimonio e alla nascita della figlia Aurora e che durò 7 lunghi anni.

Quando i due si conobbero Michelle era una ragazzina appena arrivata in Italia mentre Eros era già un affermato cantautore.

Nel corso di un’intervista con Maurizio Costanzo, la showgirl ha raccontato ciò che non aveva mai rivelato prima riguardo il grande amore della sua vita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> Arisa e la vittoria a “Ballando”. La stoccata cattivella dell’ex fidanzato: “Qualcuno era una spanna sopra”

Michelle Hunziker: “Eros era il mio sogno da bambina”

La conduttrice di ”All togheter now” svelò un particolare inedito del suo passato: “Nella prima parte della mia vita sembrava tutto scritto, con coincidenze incredibili. Pensi che a 9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora. Mia madre diceva: «Ma questa è matta!»”.

E così successe per davvero. Seppure quando Michelle conobbe Eros scappò, mettendo lei stessa i bastoni tra le ruote a quella che poi sarebbe diventata una grande storia d’amore.

“Quando ci siamo conosciuti lui era un grande cantautore e io una ragazzina appena arrivata in Italia dalla Svizzera piena di aspettative. Non pensavo proprio che sarebbe andata avanti. Mi dicevo «con tante ragazze che gli vanno dietro proprio me dovrebbe guardare?»”.

Ma per Eros fu un vero e proprio colpo di fulmine, per Michelle aveva già perso la testa.

Michelle Hunziker scappò letteralmente da quello che era il suo grande sogno, credendo che per lui non potesse essere lo stesso, fin quando Eros le dimostrò i suoi sentimenti:

“Presa dal panico ho preso il treno come sempre e sono scappata, convita di essere per lui solo una delle tante groupies, che non potevo interessargli davvero. Sono tornata a casa a Trebbo di Reno. Poi è stato molto divertente, perché il papà di Aurora talmente era innamorato di me che è andato in tutti i bar del paese a cercarmi”.

Infine Michelle ha concluso il suo racconto così: “È arrivato sotto casa. «Sono Eros, fammi venire su», ha detto. Io sono andata immediatamente a sistemarmi perché ero in pigiama e mia mamma è stata immobile cinque minuti senza farlo entrare perché pensava fosse uno scherzo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> Charlene di Monaco riabbraccia i figli durante il ricovero: allarmanti le ultime indiscrezioni

E da quel momento in poi i due diedero inizio alla storia d’amore che fece sognare milioni di italiani. Insomma, non durò per sempre, ma quello sì che era amore!