I ringraziamenti nei confronti di Andrea Delogu continuano a moltiplicarsi dopo il suo intervento, mai così “semplice e spontaneo” sulla dislessia.

Se nel corso di questi ultimi giorni di festività la conduttrice, speaker e scrittrice di origini riminesi, Andrea Delogu, aveva tenuto ad augurare un “buon Natale” nella maniera più anticonformista possibile, quest’oggi la sua attenzione si sposta. E mira ad intervenire su una tematica delicata, quanto parte integrante della sua quotidianità, e soprattutto: in maniera del tutto “soddisfacente“.

Il Natale è giunto assieme alla condivisione di un esilarante video, con immagini tratte da “I Griffin” ed un doppiaggio da lei realizzato in collaborazione con la collega su “Rai Radio Due“, l’energica Silvia Boschero. Pochi minuti fa, a seguire lo scettico parallelismo tra l’esistenza di Babbo Natale e l’emozionante mito su cui si fonderebbe, a loro parere, lo storico gruppo musicale anni ’90 degli 883, un secondo intervento guiderà i suoi spettatori verso un percorso di manifesta e meravigliosa chiarezza.

“Basta sentirsi sbagliati” Andrea Delogu affronta la dislessia con soddisfazione – il VIDEO

“La dislessia è un disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella decodifica del testo“, spiega Andrea in didascalia aprendo una parentesi su ciò che la riguarda, consapevolmente e più nel profondo, dalla sua scoperta a 26 anni. “Si stima che in Italia ci sia almeno un alunno con un DSA (Disturbo specifico dell’apprendimento) per classe”.

Vestendo i panni di gloriosa protagonista nell’ultima intervista rilasciata al live del settimanale “Focus“, dedito alle curiosità della scienza, Andrea farà inconsapevolmente in modo che i suoi fan siano “sempre dalla sua parte“. Il suo conclusivo appunto si trasformerà perciò in un incentivo a non dimenticare un dettaglio fondamentale. “Ricordatevi sempre: valorizzate le vostre caratteristiche. Non vi rendono ‘ più o meno bravi degli altri ‘, ma semplicemente vi rendono unici. Trovate il vostro io e realizzate qualunque sogno voi vogliate“.

“Ora basta sentirsi sbagliati“, rincara amabilmente la dose un utente fra i commenti relativi al video pubblicato dalla stoica Andrea. L’appello della conduttrice è stato recepito di buon grado dal suo da sempre affezionato e coinvolto pubblico. Il quale si cimenterà presto in una lunga serie di ringraziamenti per la sua professionalità e preparazione. Non soltanto sul versante professionale quanto, da sempre, su quello della vita.

Andrea ha mostrato senza timore “l’arte di saper vivere“. E di come sia possibile manifestarla, talvolta, anche in casi di iniziale e spaesate difficoltà.