Piersilvio Berlusconi, oltre a Silvia Toffanin un’altra donna ha fatto breccia nel suo cuore. Il nome a sorpresa

Piersilvio Berlusconi da vent’anni è legato a Silvia Toffanin. Ma in passato nel suo cuore un’altra fiamma ha fatto breccia.

Innamorati dal 2001, Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin formano una splendida coppia. Un incontro casuale avvenuto durante una partita di beneficenza del Milan, a seguito del quale non si sono più lasciati.

Genitori di due splendidi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, da oltre vent’anni sono uniti da un forte legame. I due non si sono mai sposati, aspetto che ha catturato l’attenzione del gossip, ma dal loro punto di vista non serve una fede al dito per dimostrare il loro amore.

Classe 1969, entrambi sono attivi nel mondo televisivo: lui è vicepresidente e amministratore delegato del Gruppo Mediaset, lei è una delle presentatrici più amate in Italia.

La conduttrice di “Verissimo” ha rapito il suo cuore, tanto che oggi i sentimenti della coppia sono forti come ai loro inizi. Prima di incontrare l’amore della sua vita, il figlio di Berlusconi era legata a un’altra donna anche lei attiva nel mondo dello spettacolo.

Piersilvio Berlusconi: prima di Silvia chi occupava il suo cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Stefano De Martino e Belen “Hanno rovinato la relazione..” Svelati i motivi della fine del loro rapporto

Oltre a non resistere al fascino di Silvia Toffanin, nel cuore di Piersilvio un’altra donna ha giocato un ruolo importante. Una fiamma passata che ha fatto sentire le farfalle nello stomaco al secondogenito di Berlusconi.

Si tratta della modella e imprenditrice milanese Emanuela Mussida, oggi lontana dal mondo dello spettacolo, impegnata nella gestione di una onlus dedicata al mondo degli animali. I due si sono incontrati nel 1984 nell’ambito di una festa di Capodanno: dalla loro storia è nata nel 1990 la figlia Lucrezia. Quest’ultima l’ha reso nonno a 51 anni, dandogli la sua prima nipotina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Flavio Insinna nella bufera: l’accusa per quello che è successo a “Eredità” è pesante

La primogenita di Piersilvio ha trascorso molti anni negli Stati Uniti per poi tornare in Italia al fianco del suo compagno americano Josh, con cui ha avuto la piccola Olivia.