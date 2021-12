Stefano de Martino confessa il motivo per cui si è separato da Belen Rodriguez e i fans restano increduli: che manie di protagonismo.

Quando Stefano de Martino e Belen Rodriguez si sono incontrati per la prima volta, dietro le quinte di Amici, lui aveva solo 23 anni. Un giovane uomo innamorato della vita, della danza e di un’altra donna, Emma Marrone, con cui aveva una relazione apparentemente felice e destinata al matrimonio. Tutto finì con l’arrivo della modella argentina, che in poco tempo riuscì a conquistare il cuore del ballerino in modo davvero indelebile.

Stefano de Martino, le sue manie di protagonismo hanno rovinato la relazione con Belen Rodriguez?

Stefano e Belen si fidanzarono dopo poco tempo dal loro primo incontro, ed è probabile che il ballerino iniziò a uscire con la modella già da prima di lasciare ufficialmente Emma Marrone. Dopo un anno lui e la Rodriguez si sposarono, mettendo al mondo il figlio Santiago. Il bambino è nato nel 2013 e oggi ha otto anni, ma purtroppo i suoi genitori non sono riusciti a restare una coppia unita. Dopo svariati vai e vieni Belen e Stefano si sono lasciati definitivamente nel 2020, e l’argentina quest’anno ha avuto la sua seconda figlia Luna Marì con un altro uomo.

Il motivo della rottura tra Stefano e Belen sembrerebbe essere la troppa luce di lei. Quando i due si fidanzarono, infatti, Stefano era quello più famoso tra i due, ma la fama di lei crebbe così tanto in così poco tempo che lui ne restò completamente oscurato. Per gli obiettivi che aveva a quell’epoca, ha spiegato il ballerino, l’essere considerato solo “il marito di Belen” era più un problema che altro.

Oggi Stefano è co-protagonista del film “Il giorno più bello”, accanto a Fiammetta Cicogna, ma non è tutto: il 28 dicembre lo vedremo su Rai 2 con uno show di cui è anche autore, “Bar Stella”. Stefano sarà solista alla conduzione del suo nuovo programma, che prevede 3 puntate in onda il 28 dicembre, il 4 e l’11 gennaio 2022.