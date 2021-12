Harry e Meghan hanno monopolizzato l’attenzione del globo. Il gesto inaspettato ha movimentato il Natale di tutti.

Natale movimentato per Harry e Meghan. I duchi di Sussex hanno catalizzato l’attenzione del globo in queste ore con un gesto inaspettato.

In questi mesi sulla bocca di tutti, dopo il loro addio da Palazzo non hanno fatto altro che far parlare di sé: tra rivelazioni bomba, stoccate contro la Royal Family e progetti a sei zeri, la loro vita in America è stata fin ora molto intensa.

Da un colpo di scena all’altro, a condire ulteriormente la situazioni la nascita della secondogenita della coppia. Chiamata Lilibet Diana in omaggio della mamma di Harry e della Regina, soprannominata così nell’infanzia, la piccola nata lo scorso 4 giugno non ha mai conosciuto i suoi parenti. E oltre a questo, non è mai stata mostrata al pubblico, o meglio fin ora.

Harry e Meghan mostrano la loro figlia: fan in delirio

Dopo molti mesi, la figlia di Harry e Meghan ha un volto. Dalla sua nascita tanti gli interrogativi nel pubblico sul misterioso motivo legato al fatto che non fosse mai stata mostrata. Dalla Megxit la coppia ha scritto intere pagine di gossip scoprendo alla luce del sole aspetti anche molto privati, ma del volto della piccola Lilibet nemmeno l’ombra.

A poche ore dal Natale i duchi ribelli hanno deciso di fare un regalo ai fan, mostrando la loro bimba al mondo in occasione della tradizionale cartolina delle feste.

Un momento perfetto, atteso dai Sussex per creare un grande impatto, per immortalarsi al fianco di Archie e della piccola per la prima volta.

Dopo dieci giorni dalla foto ufficiale di Kate e William, arriva quella di Harry e Meghan: il dettaglio della figlia mostrata per la prima volta ha dato una marcia in più allo scatto, scatenando i rumors a livello globale.