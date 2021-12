Benessere a tavola: 5 proprietà miracolose della pera

Spesso sottovalutata a tavola, la pera è un ottimo frutto: il pieno di energia concentrato in pochissime calorie. Ecco 5 proprietà che non ti aspetti.

Spesso sottovalutata, la pera è tra i migliori per fare il pieno di energia. Mangiare una pera per colazione o merenda è la soluzione ideale per chi cerca la giusta spinta per affrontare la giornata. Ricca di sostanze nutritive e proprietà benefiche concentrate in pochissime calorie, la pera è un ottima medicina naturale da servire a tavola per grandi e piccini. Scopriamo insieme 5 motivi per gustarla più spesso e volentieri.

Pera a tavola: 5 proprietà che non ti aspetti

antiossidanti a favore della salute cardiovascolare: le pere, nello specifico la buccia delle pere, favoriscono l'aumento dei lipidi nel sangue con conseguente incremento della concentrazione di antiossidanti nel sangue. La pera, polpa e buccia, è uno scrigno naturale di innumerevoli composti fenolici, flavonoidi e acidi fenolici, sostanze che grazie al loro considerevole potere antiossidante consentono di prevenire diverse malattie. Tra queste si contano alcuni tipi di cancro e altre malattie cardiovascolari. Tesoriera miracolosa di antiossidanti è soprattutto la buccia, ma anche la polpa ne contiene seppur in minor quantità.

fibra alimentare: un altro motivo per mangiarla più spesso. La pera è tesoriera di fibre alimentari: si stima che circa i due terzi siano fibre insolubili, essenziali per il corretto funzionamento dell'intestino. Grazie al considerevole apporto di fibre, la pera accelera il transito intestinale e tiene lontane le malattie cardiovascolari. La buccia della pera contiene più fibre della polpa.

fedele alleata della salute della pelle: proprio come la mela, anche la pera è ricca di sostanza che accelerano la lotta contro i radicali liberi, principali responsabili dell'invecchiamento cellulare.

proprio come la mela, anche la pera è ricca di sostanza che accelerano la lotta contro i radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cellulare. amica del cervello: se una mela al giorno toglie il medico di torno, una pera al giorno apporta il 15% del fabbisogno giornaliero di rame, sostanza di cui il tuo sistema nervoso necessita ogni giorno per funzionare correttamente. Secondo una ricerca condotta presso la Washington University, gli ioni di rame sono il pane quotidiano per i neurotrasmettitori coinvolti nel funzionamento delle sinapsi, le aree di contatto, dove i neuroni si scambiano informazioni grazie all’attività dei dendriti e degli assoni. Le nostre abilità di memoria e apprendimento sono rese possibili dal lavoro congiunto delle sinapsi.