Una ragazza di soli 18 anni è morta la scorsa notte dopo che l’auto su cui viaggiava è uscita di strada a Villorba, in provincia di Treviso. Feriti i tre amici.

Tragico incidente stradale la scorsa notte a Villorba, in provincia di Treviso. Un’auto con a bordo quattro ragazzi, per cause ancora da accertare, è uscita di strada finendo in un fosso carambolando poi nuovamente sulla carreggiata. Nello schianto, uno degli occupanti della vettura, una 18enne, ha perso la vita, mentre gli altri tre sono rimasti feriti. Sul posto i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 ed i carabinieri.

Un morto e tre feriti, tutti giovanissimi. Questo il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto la scorsa notte, tra domenica 26 e lunedì 27 dicembre, a Villorba, comune in provincia di Treviso.

A perdere la vita Carlotta De Rossi, 18enne residente a Villorba. Stando alle prime informazioni, riportate da alcune fonti locali, tra cui la redazione di Oggi Treviso, la giovane viaggiava, insieme a tre amici, a bordo di una Ford Fiesta. Per ragioni ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo della vettura che, prima, è uscita di strada terminando in un fosso e successivamente è carambolata nuovamente sulla carreggiata.

Sul luogo del sinistro, in via Trieste, sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per Carlotta, sbalzata fuori dall’abitacolo nell’impatto, non c’era più nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate. Gli altri giovani a bordo, sono rimasti feriti lievemente e, scrive Oggi Treviso, trasportati presso l’ospedale di Treviso.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto e risalire alla cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto al conducente, sottoposto agli esami per verificare se si trovasse alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.