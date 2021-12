Pietro Taricone, ricordate il pesante litigio con Queen Mary? Sblocchiamo un ricordo

L’ex gieffino nel 2001 ha litigato pesantemente con Maria De Filippi per un premio che in molti gli hanno contestato. Vediamo che cosa è accaduto quel giorno.

Sono passati 11 anni da quel tragico 29 giugno 2010 in cui Pietro Taricone ha perso la vita nella pista di paracadutismo di Terni dove si era lanciato in notturna per svolgere ciò che più gli piaceva fare.

L’ex attore è ancora nel cuore di moltissime persone per la sua umanità e la genuinità di cui si è sempre fatto portavoce. Nonostante il terzo posto al “GF” in cui aveva partecipato nel 2000 nella sua primissima edizione, Pietro ha accresciuto esponenzialmente negli anni successivi la sua popolarità. Infatti solo l’anno successivo, nel 2001, è stato scelto come portavoce per ricevere il premio Telegatti vinto dal reality nella categoria ‘Costume e Cultura’.

Peccato che sul palco dell’ambito concorso sia accaduto qualcosa di davvero sensazionale, una litigata in piena regola con Maria De Filippi.

Pietro Taricone furioso, Maria cerca di bloccarlo ma alza i toni

Quell’anno ai Telegatti nella categoria ‘Costume e Cultura’ erano in lizza anche “Superquark” di Piero Angela e la trasmissione di Cecchi Paone, “La macchina del tempo”. La vittoria del “GF” ha fatto sì che molti spettatori seduti in platea iniziassero a criticare la scelta che il televoto e la giuria aveva dato allo show considerato poco rappresentante della suddetta categoria.

“Vincendo il Grande Fratello diamo la dimostrazione che la televisione non è un compromesso” spiega Taricone con il premio in mano. Partono quindi fischi e schiamazzi dalla sala, tanto che Pietro subito dopo alza la voce e inveisce contro il pubblico di fronte a lui:

“Guardate che solo una platea così mi poteva fischiare!”. Al ché interviene Maria De Filippi che con il suo abito rosso attillato gli si piazza di fronte e lo blocca nel suo inveire.

“Basta insultare le persone che sono qui, chiariamo una cosa: Alessandro Cecchi Paone non ce l’ha con te e o con i ragazzi del ‘GF’, non gli interessa. Ce l’ha con la categoria dove per altro lui da anni fa qualcos’altro. I fischi non erano contro di te o di voi lo hai capito?!”.

La conduttrice per una volta ha decisamente alzato i toni in tv per mettere a tacere il giovane ex gieffino e gli altri personaggi illustri che si sono visti offuscati dal neonato reality. Immagini che resteranno negli annali visto l’irruenza che Queen Mary ha sferrato come una forza della natura usando, peraltro, sempre toni educati.