Pier Silvio Berlusconi e alcuni dettagli della sua vita: un periodo stupendo, poi il buio ed infine la svolta totale. Ecco cosa è successo

Quando si parla di Pier Silvio Berluscono oggi si pensano due cose: Mediaset di cui è amministratore delegato e Silvia Toffanin, sua compagna da oltre 20 anni e mamma dei suoi due splendidi figli, Lorenzo Mattia e Sofia.

In moltissimi però non sanno che prima di Silvia Toffanin per il figlio del Cavaliere c’è stata un’altra vita potremmo dire. Come sempre lui è attento a mantenere la riservatezza sulla sua vita privata ma ci sono alcuni dettagli che raccontano momenti assurdi della sua vita. La bellissima famiglia di Pier Silvio non è solo quella di cui parla oggi la cronaca rosa, ma c’è molto ma molto di più.

Pier Silvio Berlusconi, cosa è successo molti anni fa

Pier Silvio Berlusconi è apparso sempre come un uomo tutto d’un pezzo. Un giovane imprenditore che ha seguito le orme del padre, si è impegnato nell’azienda di famiglia e oggi la gestisce alla grande. Nel mentre ha costruito una bella e riservata famiglia, anche se con Silvia Toffanin non si è mai sposato.

In molti si chiedono perché senza sapere che il figlio del Cavaliere un matrimonio lo ha già affrontato. È stato moltissimi anni fa, quando aveva solo 21 anni. Pier Silvio è convolato a nozze e ha messo al mondo anche una figlia.

Sembrerà assurdo ma è così. Il giovane Berlusconi, infatti, si era invaghito della modella Emanuela Mussida. Un amore irrefrenabile che alla fine degli anni Ottanta li ha portati a dire sì, anche se giovanissimi. E dopo il matrimonio i due hanno dato alla luce anche una bambina, Lucrezia Vittoria nata nel 1990.

Il matrimonio non è durato molto ma Pier Silvio ha badato a sua figlia e con lei oggi ha un ottimo rapporto. La giovane è riservatissima: da poco si è sposata nella villa della zia Marina Berlusconi senza troppo clamore.

Anche con Silvia Toffanin, attuale compagna del padre, c’è un ottimo rapporto e tutti formano una bellissima famiglia allargata.