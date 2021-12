Maccio Capatonda, retroscena su Elisabetta Canalis: il motivo della rottura

Maccio Capatonda ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha anche svelato i motivi della rottura con Elisabetta Canalis.

Maccio Capatonda è uno dei comici, attori e youtuber più famosi d’Italia. Il nativo di Vasto raggiunse il successo a ‘Mai dire…’ insieme alla Gialappa’s Band. I lavori del classe 1978 sono stati davvero tanti: non possiamo non citare il suo doppiaggio in ‘Angry Birds’ e la sua presenza nel programma radiofonico ‘Lo zoo di 105’.

Marcello (questo il suo vero nome) è una star anche sui social network: il suo account Instagram vanta ad esempio 543mila followers. In molti non lo sanno, ma ‘Capatonda’ ha avuto anche un flirt molto intenso con Elisabetta Canalis. Il comico, nel corso di un’intervista, ha spiegato perché è finita tra loro due.

Maccio Capatonda, retroscena su Elisabetta Canalis: i motivi della rottura

Nell’estate del 2013, un rumors di Gossip entusiasmò letteralmente milioni di italiani. Maccio Capatonda stava frequentando una delle donne italiane più belle, Elisabetta Canalis. La storia durò pochissimi mesi: il comico ha rivelato alcuni dettagli sul suo libro autobiografico, in cui ha svelato di non averla più vista in vita sua. Come se non bastasse, il nativo di Vasto ha anche scritto di aver firmato un contratto per non rivelare informazioni sull’ex Velina.

Marcello, nel corso di un’intervista a Libero Quotidiano, ha anche spiegato i motivi della rottura. “Io ed Elisabetta siamo stati insieme soltanto tre mesi. Secondo me lei era invaghita del mio personaggio artistico, poi mi ha conosciuto meglio e…dopo tre mesi è finito tutto”, ha detto non senza qualche sorriso il classe 1978.

Marcello Macchia è amatissimo dai suoi fans e condivide contenuti divertentissimi anche su Instagram. ‘Maccio’ farà parte anche del cast della prossima stagione di ‘Lol – Chi ride è fuori’: il game show ha spopolato in Italia e ha ottenuto una popolarità a dir poco clamorosa.