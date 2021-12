Rita Dalla Chiesa non ci sta, per lei il messaggio più straziante: “Tutto questo è…..” il post gela il sangue

“Ma nessuno in tv dice più Buon Natale? Sento dire Buone Feste, Buone vacanze, Buone Festività. Ma si è sempre detto Buon Natale. C he ci sta succedendo? Mai diventare pecore“.

Un’accusa pesantissima, anche perché bisogna ammettere che nessuno aveva notato questa cosa. Quanto detto da Rita ha un significato poco velato: ha lasciato intendere che, ai vertici, hanno impedito ai personaggi della televisione di dire “Buon Natale” per rispetto degli atei o per chi in generale non è un credente ma in ogni caso in questi giorni si lascia andare ai festeggiamenti. Se così fosse, non sarebbe poi una cosa così terribile, ma Rita non ci sta.