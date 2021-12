“Vite al Limite”. La storia di uno dei più grandi successi del programma. Non riuscirete a credere ai vostri occhi – FOTO

“Vite al Limite”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la storia di Janine Mueller

“My 600 lb Life” (in Italia “Vite al limite”) è un programma colmo di storie stimolanti riguardo individui patologicamente obesi che accettano la sfida di cambiare le proprie abitudini alimentari per sempre. Il loro traguardo è quello di riuscire a condurre una vita sana.

Sono aiutati in questo percorso dal chirurgo bariatrico iraniano Younan Nowzaradan, il quale sviluppa piani personalizzati per ciascuno di loro e li conduce ad avere approvazione per un intervento di bypass gastrico. Vi raccontiamo la storia fortemente motivazionale di Janine Mueller.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Janine Mueller

Janine Mueller è una donna di 53 anni originaria di Seattle, nello stato di Washington. É apparsa nel secondo episodio della sesta stagione del programma “Vite al limite”. Ha raggiunto il peso straordinario di 308 kg.

Durante lo show ha rivelato che perfino un’attività semplice come svegliarsi la mattina per lei era piuttosto dolorosa poiché tutte le articolazioni, a causa del peso eccessivo, le facevano male immensamente. Ogni suo movimento, infatti, era compromesso perché la mole imponente la limitava in maniera considerevole. Per spostarsi da un luogo all’altro aveva addirittura bisogno di un apposito scooter.

Il dottor Nowzaradan ha messo a punto una dieta ad personam e un piano di esercizi fisici che Janine ha iniziato a seguire religiosamente. I fan della trasmissione hanno particolarmente apprezzato la sua determinazione e il duro lavoro affrontato nonostante i numerosi problemi durante il trattamento. Ha seguito diligentemente i consigli del chirurgo bariatrico e, sebbene all’inizio la perdita di peso non sia stata considerevole, non si è scoraggiata. Ha continuato nel suo percorso ed è riuscita a disfarsi di una notevole quantità di chili.

Dopo un anno in cui è stata seguita dalle telecamere di “Vite al limite” ha raggiunto il peso di circa 257 kg. Tuttavia, non ha smesso di percorrere la via verso la salute e il benessere, diventando la protagonista di una delle più grandi storie di successo di tutto lo show.

É dimagrita ulteriormente e sui suoi canali social è possibile vedere il cambiamento straordinario che la rende oggi irriconoscibile. Ha ripreso a muoversi senza problemi ed è diventata una volontaria presso un centro di soccorso per gatti. Oggi vive a Las Vegas, nello stato del Nevada, e sta vivendo un’esistenza sana e gioviale.