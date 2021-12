GF Vip, il racconto di Gianmaria spaventa gli inquilini della casa. Gli utenti sul web irrompono: “Ho la nausea, programma da chiudere”

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Sarà che la casa del GF Vip è stata costruita in mezzo alla natura, ma anche nelle edizioni precedenti sono stati avvistati dei topi all’interno della casa. Un anno, addirittura, venne fatta evacuare la casa dai concorrenti per poter fare una disinfestazione. Da un po’ di anni a questa parte, invece, si potrebbe dire che i ragazzi nella casa sono costretti ad imparare a convivere con dei veri e propri ratti. E anche i concorrenti di questa edizione non sono riusciti a scamparsela.

GF Vip, un topo assale Gianmaria in confessionale: il racconto

Già qualche settimana fa, Francesca Cipriani mentre era in cucina cominciò ad urlare perché vide passare un topo. La regia censurò subito l’accaduto ma non fecero in tempo ad evitare ai telespettatori di scoprire quello che stava succedendo in quel momento.

Adesso è stato Gianmaria a fare questo spiacevole incontro. Durante il pomeriggio, mentre era in veranda ha raccontato ai suoi compagni d’avventura che, entrando in confessionale, un topo gli è saltato addosso.

Se l’imprenditore si è mostrato molto divertito dall’accaduto, gli utenti sul web non sono riusciti a ridere di questa situazione. In molti si sono lamentati del fatto che, pur essendo in tanti in quella casa, non si fa abbastanza attenzione alla pulizia. Addirittura alcuni hanno proposto di chiudere proprio questa edizione, perché più volte sono stati rimproverati per il disordine e la sporcizia.

La scorsa volta la produzione ha fatto finta di niente: anche questa volta sorvoleranno sull’accaduto o cercheranno di risolvere questo problema una volta e per tutte?