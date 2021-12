Il legame con una delle persona più importanti si spezza nella notte di Natale per la conduttrice Eleonora Daniele, la postuma dedica sarà per tutti un colpo al cuore.

Nella notte di questo Natale 2021, la conduttrice e giornalista classe 1976, Eleonora Daniele, si è trovata costretta a doversi confrontare con una realtà del tutto struggente. La scrittrice di origini padovane ha detto addio ad una delle presenze più longeve e benefiche della sua vita.

La commovente dedica pronunciata con immensa difficoltà dalla seguitissima protagonista di “Storie Italiane“, ed a poche ore di distanza dal triste accaduto, ha immensamente coinvolto altri ben noti esponenti del mondo dello spettacolo, affetti di lunga data, quanto infine molti dei suoi telespettatori.

“Stanotte te ne sei andata…” Struggente addio di Eleonora Daniele ad una donna meravigliosa

L’ex distinta giurata dello “Zecchino D’oro” ed amabile penna nel suo personale excursus a sfondo familiare, ed edito Mondadori, di “Quando ti guardo negli occhi. Storia di Luigi, mio fratello“, ha deciso di condividere nella giornata di ieri, 26 dicembre, tutto il suo dolore a riguardo della perdita a novantasette anni della a lei affezionatissima zia Elsa.

“Zietta mia. Ieri sera sono riuscita a dirti ciao, per l’ultima volta“, inizia così il pensiero pubblicato da Eleonora nei confronti della zia appena scomparsa. “Non riuscivo a parlare“, continua la Daniele “perché avevo capito che ti avrei persa a breve. E quel ti voglio bene che ho pronunciato spero tu lo abbia portato stanotte, nella tua eternità“. Più tardi la conduttrice vorrà anche accennare ad alcuni emozionanti aneddoti in didascalia riguardanti la sua infanzia. Ed in cui zia Elsa ne è stata la sua meravigliosa protagonista. “Mi mettevo per ore a giocare nel tuo giardino“, ricorda con nostalgia Eleonora. “Perché tra l’orto e i fiori lasciavi girovagare una bellissima tartaruga. Non so se fosse vera o frutto della mia immaginazione di bambina, magari era una delle tue grandissime zucche che io avevo trasformato in un animale, come in una favola!“.

“Fai buon viaggio zia Elsa, tra le braccia degli angeli, in un paradiso che ti sei meritata, tra i Santi e le persone buone d’animo come te“. Infine, al termine della disarmante lettera ed al di là del calore dimostrato dal suo pubblico, un fortissimo abbraccio giungerà in primis alla Daniele da parte di un’altra protagonista della televisione italiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Si tratta della storica conduttrice e stilista di origini veneziane, nonché sua cara amica, Mara Venier.