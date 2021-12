Federica Pellegrini cambio look da perdere la testa: tutto è cucito al limite. “Quale preferisci?” – FOTO

Federica Pellegrini esibisce una serie di cambi look di elevato profilo. La campionessa di nuoto infiamma Instagram: che sensualità!

Gli ultimi giorni dell’anno per Federica Pellegrini sono davvero da incorniciare! La campionessa di nuoto in stile libero nei 200 metri nazionali ha esaudito il desiderio di fine anno di ciascuno dei suoi fan di Instagram.

Un vero e proprio capolavoro di arte e bellezza fatta in persona, complice le sue autorevoli prestazioni in corsia. Dopo l’addio alla vasca, festeggiato in grande compagnia di colleghi e amici intimi, la Pellegrini sembra decisa a scrivere altre pagine importanti della sua splendida carriera.

Questa è una delle occasioni uniche e cariche di emozioni in cui Federica esprime il meglio di sè fuori dalla piscina. Basta un tocco di sensualità in più per battere qualsiasi concorrenza che le si presenta davanti.

Per gli ultimi giorni dell’anno, la campionessa ha manifestato tutto il suo interesse per il cambio look tra abiti succinti e cuciture al limite

Federica Pellegrini infiamma il web con un triplice scatto di sensualità: mostruosa!

