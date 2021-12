La showgirl è una vera e propria bomba di sensualità e fascino. Le sue foto alzano la pressione di tutti gli utenti. Impossibile resisterle!

Cristina Buccino è una showgirl, modella e influencer che ha conquistato gli italiani nel corso degli anni.

Classe ’85 e un metro e settanta di altezza, la sexy calabrese negli scatti che pubblica quotidianamente sui social è letteralmente irresistibile!

Cristina ha cominciato a la sua carriera trasferendosi da Castrovillari per approdare nella Capitale dove ha esordito come modella.

Ha debuttato in tv con il gioco ”Tutto per tutto” affiancando Pupo, poi è arrivata seconda al concorso ”Veline”. La sua popolarità è stata raggiunta quando ha preso parte del cast ”L’Eredità” come professoressa e poi nel 2015 come concorrente del reality ”L’Isola dei Famosi”. Con 2,6 milioni di followers Cristina è tra i primi 100 influencer più seguiti in Italia.

Diversi sono stati gli amori che le sono stati attribuiti tra cui Cristiano Ronaldo, Alex Belli, Andrea Iannone, Aleksander Kolarov e Colin Farrel. Di recente sembra aver trovato il sorriso accanto a Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> “Uomini e Donne”, dama massacrata dalle critiche: “fai finta di…”. L’accusa è pesante

Cristina Buccino senza filtri: un fisico che ti mette ko

SE VUOI VEDERE IL TRIS DI SCATTI DA TOGLIERE IL FIATO DELLA MODELLA CRISTINA BUCCINO, VAI SU SUCCESSIVO