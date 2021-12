Napoli, rinnovo Insigne ancora lontano: due top club europei mettono nel mirino il fantasista

Lorenzo Insigne ed il Napoli non hanno trovato un accordo per il rinnovo: il giocatore è finito nel mirino di due top club europei.

Non si è ancora conclusa la telenovela legata al rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Le due parti non hanno ancora trovato un accordo e, dopo mesi di trattative, il destino del fantasista partenopeo sembra essere sempre più lontano dalle pendici del Vesuvio. Sul giocatore, oltre ad alcune società italiane, sembra esserci l’interesse di due top club europei che starebbero sondando il terreno per strapparlo al Napoli.

Napoli, rinnovo Insigne ancora in stand by: Bayern Monaco e Tottenham tentate dall’affare

Il futuro di Lorenzo Insigne sembra essere sempre più lontano dal Napoli. Il contratto del capitano partenopeo è in scadenza a giugno ed ancora non è arrivato un accordo per il prolungamento.

La situazione ha destato l’attenzione di diverse squadre italiane che sarebbero pronte a provare l’assalto per strapparlo agli Azzurri anche a parametro zero. Tra queste, secondo le varie indiscrezioni di mercato, ci sarebbero Inter, Milan e Lazio. Non è esclusa, però, anche la pista di un futuro negli Stati Uniti, alcuni club americani sarebbero, difatti, pronti ad offrire un contratto milionario al giocatore per portarlo in MLS.

Per Insigne, però, sembra potersi profilare anche un’avventura lontano dall’Italia, ma rimanendo in Europa. Secondo quanto riporta la redazione de La Gazzetta dello Sport, l’idea di ingaggiare il fantasista classe 1991 avrebbe stuzzicato anche il Bayern Monaco ed il Tottenham, allenato da Antonio Conte. Non è chiaro, però, se i due top club sono pronti a farsi avanti già a gennaio o se vogliono trattare direttamente per la prossima stagione.

Ovviamente non è del tutto da scartare anche l’ipotesi di un rinnovo con il Napoli. La distanza tra le due parti è consistente, ma si potrebbe arrivare ad un’intesa considerata la volontà di Insigne di rimanere con il club.