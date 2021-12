Calciomercato Milan, i rossoneri si regalano un bomber per le feste: le cifre

Il Milan sta cercando di arrivare il prima possibile alla chiusura di un affare clamoroso nel reparto avanzato: i dettagli.

Sono ore calde per la dirigenza rossonera, che si è detta pronta ad esaudire le richieste e i desideri dei tifosi a suon di milioni.

Il Milan di Maldini e Massara sembra fare sul serio dopo aver individuato in un calciatore in particolare, l’estro necessario per risanare il reparto offensivo. La vittoria di Empoli è servita a dare un pizzico di fiducia e in più e guardare al nuovo anno con ottimismo.

Dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, tutto sembrava di nuovo perduto, tra certezze e mentalità di gruppo. La trasferta in terra toscana, pochi giorni dopo ha dato di nuovo brio e fiducia con quel ritrovato Kessie, in una posizione inusuale da trequartista.

L’ivoriano si è ben comportato dietro l’unico terminale offensivo di riferimento e ha raccolto i frutti segnando una fantastica doppietta. Ora che le cose sembrano essersi sistemate, sopperendo così ai ritardi di condizione di Brahim Diaz, ci sarebbe soltanto da limare qualcosa a pochi metri dalla porta

Calciomercato Milan, il tanto agognato bomber ora è più vicino: i dettagli dell’operazione

Con il ritrovato Milan sul campo, la sterzata decisiva per tentare di soffiare fino all’ultima giornata lo scudetto all’Inter può avvenire in chiave calciomercato.

Rispetto allo scorso anno, i rossoneri hanno chiuso con un punto in meno ma con la consapevolezza di essere definitivamente tornati lassù a competere per qualcosa di importante. Maldini ha ribadito ancora una volta che gli obiettivi di questa società sono molto ambiziosi ma lontani dai progetti a breve termine dell’ex patron, Silvio Berlusconi.

L’obiettivo numero uno in vista del mercato di riparazione è quello di fortificare la manovra offensiva. L’arrivo anticipato di Adli a centrocampo sopperirebbe l’uscita di scena di Bennacer e Kessie, rispettivamente impegnati in Coppa D’Africa.

Per il ruolo di punta centrale, invece, considerata la carta d’identità non più brillante come un tempo di Ibra e Giroud e il ritardo di condizione di Pietro Pellegri, il Milan avrebbe già pronti i soldi per regalarsi un bomber sotto l’albero.

Si tratta del sorprendente Beto, attuale centravanti dell’Udinese, che ben sta figurando in Serie A con i sette gol all’attivo dall’inizio del campionato. Pozzo si era assicurato le prestazioni del brasiliano, prelevandolo dalla Portimonense per 7 milioni di euro più 3 di bonus.

Con una cifra vicina ai 20 milioni di euro, il Milan potrebbe far felice la controparte e convincere gli emissari di mercato friulani a cedere il loro gioiello. Seguiranno aggiornamenti!

