“Ti si ammira in silenzio” Micaela Ramazzotti, stile minimal ma elegante: sotto la giacca niente – FOTO

Micaela Ramazzotti, l’attrice in una foto a mezzo busto mostra le sue grazie: tripudio di gioia e sensualità.

L’attrice Micaela Ramazzotti è una delle protagoniste del cinema italiano. La sua carriera è costellata di successi, negli anni infatti ha interpretato diversi ruoli mostrando una capacità poliedrica. La sua eleganza e quello sguardo intenso – che l’hanno resa perfetta per numerosi ruoli – sono solo alcune delle sue carte vincenti.

Oggi è molto seguita sui social dove tra momenti di vita privata – come gli auguri di recente al padre – o spezzoni di film, riesce sempre ad incantare il suo pubblico, anche fuori dai cinema. La sua bellezza è solo la cornice di un personaggio interessante e amabile. La foto appena postata provoca non pochi turbamenti.

Micaela Ramazzotti, lo stile minimal che seduce: trionfo di cuori

In stile Dolce & Gabbana, l’attrice propone un outfit elegante e sofisticato. Un blazer nero con tanto di bottoni color oro a doppio petto. La foto a mezzo busto consente di ammirare l’attrice ed il suo sguardo enigmatico davanti all’obiettivo. I fans sono molto colpiti da quanto proposto dalla Ramazzotti ed i commenti infatti non tardano ad arrivare.

“Cosa si può dire di te che non sia scontato ? Nulla, per questo ti si ammira in silenzio ❤️” scrive estasiato un ammiratore dell’artista che si perde nelle sue foto e la eleva ad oggetto di contemplazione. In effetti, l’eleganza che emerge a profusione dallo scatto la rende semplicemente sublime.

Outfit elegante ma minimal nel senso che indossa solo una collana e la giacca, sotto niente. Almeno, questo è quanto emerge dalla striminzita apertura del blazer super elegante ma che strizza l’occhio alla seduzione.

I capelli sono posizionati dietro l’orecchio e questo consente di poterla ammirare perfettamente in viso. Il make up nude sia su labbra che su occhi fomenta questo look naturale. E’ semplicemente intrigante, il successo del post risponde egregiamente alla bellezza di questa foto.

