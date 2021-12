Riscaldamento a casa: 3 cose da non fare assolutamente

Il riscaldamento di casa è un affare molto delicato, bisogna utilizzare in modo virtuoso e fare attenzione a non commettere alcuni errori

L’inverno è arrivato e le temperature sono rigide. Occorre un buon sistema di riscaldamento, ma attenzione a non commettere alcuni errori comuni. Alzare troppo le temperature infatti ha conseguenze su diversi fronti. Bisogna sempre mantenere la temperatura ad un livello medio per evitare problemi seri.

Non alzare troppo la temperatura del riscaldamento

La temperatura in casa dovrebbe sempre aggirarsi intorno ai 20°. Una temperatura più alta potrebbe avere conseguenze anche gravi sulla salute. Potrebbe causare problemi di respirazione e malattie.

Specialmente nelle categorie più fragili, come i bambini e gli anziani. È possibile regolare le temperature in diverse stanza senza creare questo problema. Per esempio in bagno dove si passa meno tempo rispetto alla camera da letto, si può pensare di mantenere una temperatura leggermente più alta ma senza esagerare.

Anche perché pochi gradi in più fanno molta differenza sulla bolletta e sull’inquinamento. Ci sono poi alcune accortezze da seguire riguardo al riscaldamento. Come prima cosa, non bisogna lasciarlo spento troppo tempo. Altrimenti al ritorno a casa sarà necessario un uso eccessivo di combustibile per riportare la temperatura alla normalità.

Successivamente, bisogna ricordarsi di non ostacolare il calore. È un errore molto comune quello di posizionare tende e mobili davanti ai caloriferi. Non va bene. E nemmeno mettere i panni ad asciugare sopra. E infine come già detto in precedenza, attenzione a non alzare troppo le temperatura, è fondamentale.

Il calore troppo alto causa sonnolenza, edemi, svenimenti e anche crampi. Non bisogna poi sottovalutare la disidratazione che può arrivare in fretta se esposti ad una fonte di calore per molto tempo. La temperatura ideale è quindi 20° o poco di più con un umidità del 50%.

L’umidità è molto importante, una temperatura troppo alta potrebbe eliminarla asciugando l’aria. Questo potrebbe avere poi conseguenze sulla pelle e le mucose creando problemi alle vie respiratorie. Per questo motivo è molto importante mantenere un equilibrio nella temperatura in casa.