Misuratori di temperatura: caratteristiche e applicazioni tipiche dei termometri a infrarossi

I termometri a infrarossi sono degli strumenti particolarmente utili, appartenenti alla categoria dei misuratori di temperatura e indispensabili per svolgere diverse rilevazioni. Nello specifico questi dispositivi sono tarati per riuscire a calcolare la temperatura attraverso l’analisi delle radiazioni termiche emesse da un determinato oggetto. Di conseguenza con questi termometri è facile determinare la temperatura presente su una superficie anche a distanza.

Tale rilevazione è molto importante in diversi ambienti, nei quali è fondamentale tenere sempre sotto controllo la temperatura di specifici oggetti, senza dover necessariamente avere un contatto fisico con essi. Questo passaggio permette di gestire nel migliore dei modi anche tutte le aree difficili da raggiungere e quelle in movimento. Per questo motivo i termometri a infrarossi sono molto utilizzati anche dai manutentori per la gestione degli impianti.

Funzionamento di un termometro a infrarossi

All’interno dei termometri a infrarossi è posizionata una lente che ha lo scopo di rilevare le radiazioni ad infrarossi emesse dai vari oggetti. Questa lettura permette al termometro di indicare la temperatura rilevata all’interno di un display elettronico di facile lettura. Ovviamente ogni dispositivo ha sempre un piccolo margine di errore, soprattutto se vi sono più oggetti vicini tra loro. Per questo motivo è fondamentale scegliere soltanto dispositivi di qualità. Da questo punto di vista, per trovare i migliori termometri a infrarossi è possibile rivolgersi a RS Components, che propone un’ampia selezione di dispositivi pensati per rispondere a qualsiasi esigenza.

Molto utile per la riduzione degli errori è anche una buona calibrazione dello strumento, in quanto questa pratica consente di ridurre notevolmente le possibili interferenze e anche di effettuare una personalizzazione delle funzionalità, sulla base di quelle maggiormente utili per l’utilizzo previsto. In generale i termometri a infrarossi sono molto semplici da utilizzare e presentano anche un funzionamento intuitivo.

Le dimensioni di questi dispositivi sono contenute, tanto che i termometri ad infrarossi sono definiti portatili e vengono sempre dotati di un laser che ha la scopo di “puntare” l’oggetto su cui deve essere effettuata la rilevazione. Anche se l’utilizzo dei termometri a infrarossi viene solitamente affidata a personale tecnico qualificato, esperto nel verificare e mantenere la corretta funzionalità di un impianto, questi dispositivi sono di semplice utilizzo e possono essere usati anche da chi non dispone di particolari competenze tecniche.

Come scegliere un termometro a infrarossi

Per scegliere un buon termometro a infrarossi, che permetta di ottenere delle rilevazioni sicure e con un margine di errore contenuto, è importante rivolgersi a rivenditori certificati che commercializzano prodotti di alta qualità. Questi infatti vengono realizzati nel rispetto di tutti gli standard qualitativi previsti per questi dispositivi. Dopo aver individuato il canale di vendita, sarà utile considerare alcuni aspetti tecnici per selezionare il modello maggiormente adatto in base alle proprie circostanze.

Alcuni dei principali fattori da valutare sono:

Robustezza dello strumento.

Presenza di uno schermo LCD.

Livello di precisione .

. Temperatura massima rilevata.

Dimensioni dello strumento.

Funzionalità aggiuntive .

. Modalità di alimentazione.

La presenza di un display LCD può semplificare notevolmente l’uso di questo dispositivo, in quanto rende più facile leggere i valori numerici riportati. Questo fattore è ancora più importante quando per scopi professionali vengono utilizzate le mappe termiche avanzate che su un display LCD possono essere consultate con maggiore facilità di lettura. Il livello di precisione di uno strumento determina ovviamente il margine d’errore presente nelle rilevazioni.

Sia questo dato che quello relativo alla temperatura massima misurabile devono essere sempre scelti sulla base delle proprie esigenze e del budget di spesa destinato all’acquisto. In generale poi è sempre molto importante seguire le indicazioni del produttore durante l’utilizzo di un termometro a infrarossi. Così facendo sarà possibile evitare problematiche tecniche imputabili ad un utilizzo errato dello strumento.