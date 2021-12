Investita da un treno sui binari della stazione: morta una donna

Nel pomeriggio di ieri, una donna è stata investita e uccisa da un treno sui binari della stazione di Sartirana Lomellina, comune in provincia di Pavia.

Dramma alla stazione di Sartirana Lomellina, in provincia di Pavia, nel pomeriggio di ieri. Una donna di 61 anni è stata urtata da un treno sui binari ed ha perso la vita. Sul posto, dopo la segnalazione, si sono precipitati diversi mezzi di soccorso e gli agenti della Polizia Ferroviaria. A nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari che hanno potuto solo constatare il decesso della donna.

Pavia, travolta da un treno mentre attraversa i binari: morta una donna di 61 anni

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 dicembre, una donna è morta alla stazione ferroviaria di Sartirana Lomellina, piccolo comune di circa 1.500 abitanti in provincia di Pavia.

La vittima, Giuseppina Camussi, di 61 anni, secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la stampa locale e la redazione de Il Corriere della Sera, sembra abbia attraversato i binari dopo essere scesa da un treno. In quel momento è sopraggiunto un altro convoglio che l’ha centrata in pieno. Un impatto violento, nonostante la bassa velocità del treno, che non ha lasciato scampo alla donna.

Lanciato l’allarme dal macchinista del treno successivo, in pochi minuti, presso la stazione sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118 a bordo di diversi mezzi per un eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Purtroppo, però, i medici, dopo vari tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della donna, sopraggiunto per le gravi lesioni riportate.

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che stanno indagando su quanto accaduto. Dai primi riscontri, riportano i colleghi della redazione de Il Corriere della Sera, è possibile che la donna non abbia sentito l’arrivo del treno, poiché affetta da problemi di udito, circostanza che sarebbe stata confermata da alcuni suoi conoscenti.