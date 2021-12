La conduttrice Benedetta Parodi ha deciso di rivelare la verità in diretta, adesso nulla potrebbe essere più come prima…

A rivelare un segreto forse destinato a durare per l’eternità si è immolata pochi istanti fa la favolosa conduttrice e scrittrice piemontese, Benedetta Parodi. Recatasi per le vacanze natalizie, assieme alla sua famiglia, in prossimità delle zone subartiche del globo, l’amata esperta di cucina e di fiabe per bambini ha deciso di confessare una grande verità.

Benedetta è giunta in Lapponia soltanto quattro giorni addietro. E, da quel momento, grazie alle sue escursioni innevate, condite da memorabili panorami e curiose parentesi in compagnia degli abitanti di quei luoghi, umani e non, è riuscita ad intrattenere nella maniera più originale possibile i suoi fedeli spettatori in rete. Ora, però, sembrerebbe sia giunto il momento di aggiungere al repertorio di viaggi un’inedita, ed a quanto pare di gran lunga più importante, scoperta.

Benedetta Parodi rivela il segreto più grande di tutti i tempi: “ecco dove vanno a finire”

PER VEDERE “IL PIU’ GRANDE SEGRETO” DA BENEDETTA PARODI, VAI SU SUCCESSIVO.