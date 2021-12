Effetto nude da fuochi d’artificio per Carolina Stramare: la modella sfoggia il pezzo forte nel suo ultimo scatto e lo fa in primissimo piano.

La meravigliosa Carolina Stramare, oltre ad aver ricoperto più recentemente le vesti di co-conduttrice in questo 2021 per il breve ritorno dell’esilarante trasmissione “Scherzi A Parte“, ed a partire dalla metà di ottobre, si classifica al momento come una delle personalità più in vista per quel che riguarda la sfera digitale della penisola.

La modella e fashion blogger, classe 1999 e di origini genovesi, ha ufficialmente esordito nel mondo dello spettacolo dopo aver il suo trionfo al rinomato concorso di bellezza “Miss Italia” nel 2019. A seguire altre apparizione sul piccolo schermo hanno contribuito ad estendere la sua popolarità. Fra queste si può citare il suo exploit da naufraga per “L’Isola Dei Famosi” e, a partire invece dalla scorsa estate sino ad oggi, la sua attività di conduttrice per “Helbiz Live“.

“Venere” Carolina Stramare nude da capogiro, è zoom sul tesoro più prezioso: meravigliosa – FOTO

