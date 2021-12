Alberto Angela, mette ko Michelle Hunziker: tra i due accade l’inaspettato

Alberto Angela ha messo ko Michelle Hunziker negli scorsi giorni. Ecco come il famoso divulgatore scientifico ha messo in ombra la conduttrice.

Colto, talentuoso e dalla carriera costellata da incredibili traguardi. Alberto Angela seguendo le orme del padre Piero è diventando un noto divulgatore scientifico, conduttore e giornalista. Pozzo di scienza, incanta sempre i telespettatori con i suoi programmi culturali, portando nel palinsesto format d’informazione e di arricchimento del proprio sapere.

Un recente risultato inaspettato raggiunto del presentatore ha fatto incassare un duro colpo a Michelle Hunziker. La showgirl svizzera, anche lei conduttrice, è stata messa in ombra dal fascino di Alberto e dal coinvolgimento dei suoi programmi.

Alberto Angela mette in ombra Michelle Hunziker: accade l’inaspettato

Feste movimentate per Alberto Angela in sfida con Michelle Hunziker per ottenere il maggior numero di ascolti nella sera di Natale con i loro programmi.

Dopo aver pubblicato l’ultimo libro, chiusura di una sua trilogia e intitolato “Inferno a Roma”, la notte del 25 dicembre ha monopolizzato l’attenzione degli schermi.

Nella serata di Natale è infatti andato in onda su Rai uno il suo format “Stanotte a…” in cui si è mostrato intento a svelare gli angoli più belli di Napoli e i suoi segreti nascosti, regalando visioni notturne del capoluogo della Campagna.

La puntata ha raggiunto ascolti inaspettati conquistando ben il 22% di share, corrispondente a più di 4 milioni di spettatori.

Numeri che hanno affossato il programma di Michelle Hunziker, in onda parallelamente su Canale 5. Si tratta di “All Together Now Kid” messo in ombra dal format di Angela. Quest’ultimo ha ottenuto un grande successo anche sui social: l’hastag #stanottea è finito nei trend di Twitter, a dimostrazione di come il pubblico abbia molto apprezzato il programma.

Un esito amaro per Michelle che si è vista così mettere in secondo piano con il suo format, in onda una puntata speciale dedicata al Natale: nonostante l’impegno per offrire al pubblico uno spettacolo unico nel segno delle feste, Alberto l’ha scavalcata facendo un picco di ascolti con la sua narrazione improntata sulla cultura, per scoprire una delle bellezze del territorio.